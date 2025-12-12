Consultá el horóscopo del sábado 13 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a perseguir tus sueños con determinación. Tu pasión te guiará al éxito. Números de la Suerte: 4, 13, 22

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en el cuidado de tus posesiones. Un buen mantenimiento te ahorra problemas. Números de la Suerte: 5, 14, 23

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día propicio para el intercambio de ideas y el debate intelectual. La mente abierta te beneficia. Números de la Suerte: 6, 15, 24

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte se manifiesta en la seguridad de tu refugio. Tu hogar es tu fortaleza. Números de la Suerte: 7, 16, 25

LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en los momentos de celebración. Disfruta de la alegría y la compañía. Números de la Suerte: 8, 17, 26

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La suerte astral se enfoca en la organización de tus finanzas. Claridad en los números. Números de la Suerte: 9, 18, 27

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la justicia y la equidad en tus tratos. Números de la Suerte: 1, 10, 19

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna te anima a profundizar en tus relaciones. La intimidad te fortalece. Números de la Suerte: 2, 11, 20

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La suerte te favorece en la exploración de nuevas culturas o filosofías. Números de la Suerte: 3, 12, 21

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral se presenta en la paciencia y la perseverancia. Tu esfuerzo dará frutos. Números de la Suerte: 4, 13, 22

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de ideas originales y vanguardistas. Tu mente es un imán para la suerte. Números de la Suerte: 5, 14, 23

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte te guía hacia la compasión y el servicio a los demás. Tu generosidad será recompensada. Números de la Suerte: 6, 15, 24