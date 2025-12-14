Reforma laboral: siguen los cruces entre la CGT y el Gobierno

“Tuvo un sincericidio; lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos insistían en que la ley sólo afectaría a los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, sostuvo Jerónimo. De este modo, hizo referencia a los dichos recientes de Sturzenegger, quien afirmó que la normativa alcanzará a todas las relaciones laborales y no sólo a las que se establezcan a partir de su sanción en el Congreso.

Cristian Jerónimo (en el centro de la imagen) rechazó los dichos de Sturzenegger.

La cuestión de la retroactividad se convirtió en uno de los principales focos de conflicto desde el inicio del debate sobre la reforma laboral. Aun así, distintos voceros del Ejecutivo habían dejado trascender que el proyecto no afectaría los contratos vigentes y que regiría para los nuevos vínculos laborales.

“Eso demuestra que, a la hora de la verdad, los que terminan mintiendo son ellos”, acusó Jerónimo en declaraciones radiales. “El proyecto termina decantando en algo que ya veíamos, porque lo habían dejado trascender. Hay puntos muy delicados para el mundo del trabajo”, agregó.

El referente sindical también destacó que desde el sindicalismo no existe una negativa a debatir cambios en el ámbito laboral: “Acá no es que nadie se esté negado a sentarse porque el mundo del trabajo como lo conocíamos ha cambiado, es mucho más dinámico y genera otra perspectiva. Y nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, pero no por imposición. Cuando las cosas se platean por imposición salen mal”.

Durante la entrevista, Jerónimo calificó la propuesta del Ejecutivo como “regresiva” y ratificó la postura de la CGT, al denunciar una “quita de derechos individuales y colectivos”. En ese sentido, explicó que la central obrera decidió retirarse del Consejo de Mayo -espacio consultivo creado para debatir la reforma- cuando comenzaron a presentarse propuestas que consideraron “ilógicas”, pese a haber participado inicialmente a través del representante de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Sturzenegger Federico Sturzenegger afirmó días atrás que la reforma laboral será retroactiva.

Reforma laboral: la respuesta del gobierno a la CGT

Horas después de los cuestionamientos de la central obrera por los dichos de Sturzenegger, una fuente del oficialista salió a aclarar la cuestión. (Está equivocada) la interpretación sobre los derechos. Los derechos adquiridos son adquiridos”, señaló una alta fuente del oficialismo a TN.

Así, el Ejecutivo buscó dar por descartado que el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso sea retroactivo. Es decir, los trabajadores que ya estén en un empleo continuarán bajo el convenio que estaba vigente al momento de su contratación.