Con Estudiantes campeón del Clausura, así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

El Pincha le ganó la final de campeonato a Racing por penales, llegó a su título número 18° y quedó a uno de Vélez en plena disputa por quién es el sexto grande.
Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura ante Racing en Santiago del Estero por penales después de empatar 1 a 1 en los 120 minutos de juego. De esta manera, el club platense logró su título número 18° y quedó a uno de Vélez en la siempre vigente pelea por quién es el sexto grande del fútbol argentino.
Boca es el equipo más laureado a nivel nacional con 74 conquistas (52 locales y 22 internacionales). Lo sigue River con 72 (54+18), y más atrás aparecen Independiente (45), Racing (41) y San Lorenzo (22).
Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)
River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)
Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)
Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)
San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)
Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)
Estudiantes: 18 títulos (12 locales y 6 internacionales)
Huracán: 13 títulos (13 locales)
Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)
Newell’s: 9 títulos (9 locales)
Lanús: 8 títulos (5 locales y 3 internacionales)
Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)
Quilmes: 3 títulos (3 locales)
Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)
Gimnasia: 2 títulos (2 locales)
Banfield: 2 títulos (2 locales)
Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)
Ferro: 2 títulos (2 locales)
Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)
Central Córdoba: 1 título (local)
Platense: 1 título (local)
Chacarita: 1 título (local)
Dock Sud:1 título (local)
Patronato: 1 título (local)
Colón: 1 título (local)
Tigre: 1 título (local)
Atlanta: 1 título (local)
San Martín de Tucumán: 1 título (local)
Nueva Chicago: 1 título (local)
Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)
Central Córdoba: 1 título (local)
Tiro Federal: 1 título (local)
Atlético Tucumán: 1 título (local)
Independiente Rivadavia: 1 título (local)
River 37
Boca 35
Racing 18
Independiente 16
San Lorenzo 15
Vélez 11
Estudiantes 7
Newell's 6
Huracán 5
Rosario Central 5
Argentinos Juniors 3
Lanús 2
Quilmes 2
Ferro 2
Dock Sud 1
Chacarita 1
Sportivo Barracas 1
Arsenal 1
Gimnasia 1
Banfield 1
*Teniendo en cuenta equipos que siguen afiliados a AFA
comentar