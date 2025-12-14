Con Estudiantes campeón del Clausura, así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

El Pincha le ganó la final de campeonato a Racing por penales, llegó a su título número 18° y quedó a uno de Vélez en plena disputa por quién es el sexto grande.

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura ante Racing en Santiago del Estero por penales después de empatar 1 a 1 en los 120 minutos de juego. De esta manera, el club platense logró su título número 18° y quedó a uno de Vélez en la siempre vigente pelea por quién es el sexto grande del fútbol argentino.