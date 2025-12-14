Fútbol |

Con Estudiantes campeón del Clausura, así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

El Pincha le ganó la final de campeonato a Racing por penales, llegó a su título número 18° y quedó a uno de Vélez en plena disputa por quién es el sexto grande.

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura ante Racing en Santiago del Estero por penales después de empatar 1 a 1 en los 120 minutos de juego. De esta manera, el club platense logró su título número 18° y quedó a uno de Vélez en la siempre vigente pelea por quién es el sexto grande del fútbol argentino.

Tabla de títulos locales + internacionales

Boca es el equipo más laureado a nivel nacional con 74 conquistas (52 locales y 22 internacionales). Lo sigue River con 72 (54+18), y más atrás aparecen Independiente (45), Racing (41) y San Lorenzo (22).

Boca: 74 títulos (52 locales y 22 internacionales)

River: 72 títulos (54 locales y 18 internacionales)

Independiente: 45 títulos (25 locales y 20 internacionales)

Racing: 41 títulos (33 locales y 8 internacionales)

San Lorenzo: 22 títulos (17 locales y 5 internacionales)

Vélez: 19 títulos (14 locales y 5 internacionales)

Estudiantes: 18 títulos (12 locales y 6 internacionales)

Huracán: 13 títulos (13 locales)

Rosario Central: 13 títulos (12 locales y 1 internacional)

Newell’s: 9 títulos (9 locales)

Lanús: 8 títulos (5 locales y 3 internacionales)

Argentinos Juniors: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

Arsenal: 5 títulos (3 locales y 2 internacionales)

Quilmes: 3 títulos (3 locales)

Defensa y Justicia: 2 títulos (2 internacionales)

Gimnasia: 2 títulos (2 locales)

Banfield: 2 títulos (2 locales)

Sportivo Barracas: 2 títulos (2 locales)

Ferro: 2 títulos (2 locales)

Talleres: 2 títulos (1 local, 1 internacional)

Central Córdoba: 1 título (local)

Platense: 1 título (local)

Chacarita: 1 título (local)

Dock Sud:1 título (local)

Patronato: 1 título (local)

Colón: 1 título (local)

Tigre: 1 título (local)

Atlanta: 1 título (local)

San Martín de Tucumán: 1 título (local)

Nueva Chicago: 1 título (local)

Estudiantes de Buenos Aires: 1 título (local)

Central Córdoba: 1 título (local)

Tiro Federal: 1 título (local)

Atlético Tucumán: 1 título (local)

Independiente Rivadavia: 1 título (local)

Tabla de títulos de Primera División

River 37

Boca 35

Racing 18

Independiente 16

San Lorenzo 15

Vélez 11

Estudiantes 7

Newell's 6

Huracán 5

Rosario Central 5

Argentinos Juniors 3

Lanús 2

Quilmes 2

Ferro 2

Dock Sud 1

Chacarita 1

Sportivo Barracas 1

Arsenal 1

Gimnasia 1

Banfield 1

*Teniendo en cuenta equipos que siguen afiliados a AFA

