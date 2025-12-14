Presupuesto 2026: el oficialismo busca aprobarlo en un debate exprés

El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, reunirá al pleno del cuerpo este lunes a las 17. Para entonces ya deberían estar definidos los nombres seleccionados por cada bloque para integrar la comisión de 49 miembros en total.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adoptó el sistema de distribución proporcional D'Hont para decidir cuántos lugares les correspondía a cada espacio en las cinco comisiones que trabajarán en sesiones extraordinarias: Presupuesto, Legislación Penal, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Recursos Naturales.

El nivel de aceptación del criterio de reparto fue dispar: Provincias Unidas (la bancada mayoritaria del interbloque “Unidos” que lidera la santafesina Gisela Scaglia) quedó profundamente insatisfecha porque le dieron tres lugares en la crucial comisión de Presupuesto, uno menos que lo que le asignaron al interbloque del PRO, la UCR y el MID.

Bertie Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

Comisión de Presupuesto: cómo será el reparto de sillas

En la sesión preparatoria, La Libertad Avanza ratificó la condición de nueva primera minoría que le arrebató a Unión por la Patria (UxP), que fue el espacio más numeroso en los primeros dos años de Gobierno de Javier Milei. El oficialismo debuta en esta nueva etapa con 95 miembros, dejando atrás al peronismo que redujo su tropa a 93 integrantes producto de la salida de los diputados catamarqueños que reportan al gobernador Raúl Jalil.

De esta manera, La Libertad Avanza se quedó con la porción más grande de la torta de las comisiones. Al oficialismo le tocarán 20 sillas de las 49 disponibles en la comisión de Presupuesto, mientras que a UP se le reservaron 18 lugares. Entre los dos bloques más grandes acapararán 38 de los 49 lugares en las comisiones, lo que perfila un formato marcadamente bipartidista para el debate de la decisiva Ley de Presupuesto 2026.

Cámara de Diputados La intención del oficialismo es debatir el próximo miércoles o jueves la Ley de Presupuesto 2026 en el recinto.

Para las fuerzas que flotan en el medio quedan apenas 11 lugares disponibles, y es allí donde aparecen las discrepancias y las acusaciones de discrecionalidad contra Menem, especialmente de Provincias Unidas, pero también de la izquierda, que pujó sin éxito para colocar a Nicolás del Caño en la comisión de Presupuesto.

En Unión por la Patria, en principio, no discuten la cantidad de lugares que les adjudicaron en cada una de las cinco comisiones que trabajarán en extraordinarias ("no es tan distinto de los números que nosotros teníamos", admitió a NA un diputado clave en el bloque peronista), pero sospechan que La Libertad Avanza estará sobre representado al haberse atribuido más sillas de las que les correspondería, en detrimento de otras fuerzas de la oposición dialoguista.

*Con información de la Agencia Noticias Argentinas