Consulta el horóscopo del lunes 24 de abril

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Posibles resfríos para quienes estén en la etapa invernal, es probable que tengas que pasar por algunos episodios de alergia, que serán muy molestos, por lo que se recomienda utilizar antihistamínicos o remedios de origen natural, como el aloe vera y el bicarbonato de sodio para la piel, miel y limón para la garganta y té de menta para tus pulmones. CIFRAS SOLARES: 37.989

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Después de un tiempo de sano relajo y diversión comienza el momento de hacer cosas más pesadas y que comprendan mayores retos, sobre todo del tipo mental para Tauro, claro que no será por decisión propia, sino por una iniciativa de terceros, probablemente quienes están a tu cargo o tienen un puesto superior a ti. CIFRAS SOLARES: 16.876

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Las cenas románticas son una buena forma de avivar la pasión en una relación y este mes deberás tener en cuenta esto con la persona amada. Es muy probable que pasen por un periodo de ajuste, donde ambos están un poco agotados, por lo que será bueno que se recuerden mutuamente lo bueno que tienen juntos y todo lo que han logrado hasta ahora. CIFRAS SOLARES: 09.890

CANCER (Junio22-Julio22)

Será un buen tiempo para conocer gente nueva, pero no tengas como una seguridad el que vayas a conocer a alguien que te volará tu mente y te dejará totalmente en las nubes, ya que es probable que sean solo amores pasajeros los que entren a tu vida durante este día. CIFRAS SOLARES: 65.776

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Es un buen tiempo para comenzar a hacer algo más de trabajo dentro del lugar de desempeño, es probable que se te ofrezca algún tipo de cargo un poco más alto, lo que llevará también mayores obligaciones que tendrás que responder. Es por esto que debes comenzar a ordenar un poco tus prioridades y los tiempos que estás invirtiendo en tu trabajo y en el hogar. CIFRAS SOLARES: 99.987

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

No dejes de ofrecerte para ese puesto que nadie quiere, es la mejor forma de entrar en el ojo de las personas que están a cargo del lugar donde trabajas. Quienes estén buscando una ocupación tendrán mayor suerte de hallarla dentro de los días 20 y 25 del mes. CIFRAS SOLARES: 44.675

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Mucha alegría y sobre todo celebraciones, podría ser uno de los mejores días de la semana donde se concretarán buenos proyectos y relaciones que podrían ir madurando hasta el final de la semana. Es muy posible que tengas que hacer algunos trabajos extras durante este día, por lo que también tienes que tener la consciencia que no puedes dejar de lado tus obligaciones. CIFRAS SOLARES: 29.908

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Un momento de claridad absoluta te hará estar mucho más seguro de la persona que quieres en tu vida y te tomarás el tiempo para conquistarle, si esto no resulta, entonces al menos lo habrás intentado y eso ya es un premio muy grande para ti porque te hace ser una mejor persona y prepararte para entregar todo de ti a una persona que llegará en el futuro. CIFRAS SOLARES: 48.843

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Las personas que llevan mucho tiempo juntas tienen que comenzar a hacer algo para reavivar el fuego en la relación, es probable que Sagitario se sienta un poco dejado de lado en esta situación Es muy posible que recibas una buena oferta, lo que será una enorme alegría, sobre todo si te encuentras sin una ocupación actualmente.. CIFRAS SOLARES: 66.998

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

No te detengas en el camino al éxito, ya estás llegando y es algo que te tendrá muy bien si decides seguir por ese sendero, no te acobardes a mitad de camino, no es tu esencia, eres hijo del Sol, por lo que tienes todo de tu parte para brillar en el lugar donde estés. CIFRAS SOLARES: 39.908

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

El dinero estará muy estable y es probable que tengas la intención de hacer algunos cambios en tu hogar, así como también hacer un viaje que te pondrá no solo muy feliz, sino que también será algo muy positivo para todos los que quieres. La salud está en su punto más alto durante el mes, por lo que será muy extraño que sufras algunas molestias. CIFRAS SOLARES: 34.876

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Los días que vienen serán muy importantes para su progreso en general, por lo que deberás tener muy conscientes los pasos que comenzarás a dar, es muy importante que tengas la seguridad de que buenas cosas vienen para ti y que tienes todo de tu parte para poder lograr lo que te has prometido. CIFRAS SOLARES: 56.007