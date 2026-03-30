Consultá el horóscopo del martes 31 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Último día del mes con foco en comunicación. Un acuerdo o charla final ordena muchos temas. Números: 6, 11, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Cerrás un capítulo emocional. No sos la misma persona que a principio de mes, y eso se nota. Números: 3, 16, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu rol frente a los demás se redefine con fuerza. De ahora en más querés brillar desde la autenticidad. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ajustes finales en rutina, trabajo y organización. Entrás a abril con el tablero mucho más limpio. Números: 5, 14, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos que quedan, vínculos que se van. Lo que permanece es lo que se siente justo y equilibrado. Números: 8, 13, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Cierre profundo de ciclo interno. Aceptar tus propias transformaciones te da una fuerza enorme. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Terminás el mes apuntando más alto. Tus metas se vuelven más honestas y menos decorativas. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hacés balance serio pero productivo. Reorganizar prioridades te permite avanzar con menos peso. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión a futuro queda más nítida. Sabés qué batallas vas a dar y cuáles ya no. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Cierre de mes profundamente intuitivo. Lo que tu corazón te dice hoy es la base del próximo paso. Números: 4, 17, 36.