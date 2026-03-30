Consultá el horóscopo del lunes 30 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Cierre de mes con fuego interno alto. Decidir hacia dónde dirigirlo es la clave. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hacés balance de lo que sumó y lo que restó a tu estabilidad. Lo que no suma, se reorganiza. Números: 4, 11, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Palabras finales de mes: charla, mensaje o acuerdo importante. Lo que hoy se diga, pesa. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Mirás cómo te trataste vos mismo este mes. Si fuiste más amoroso, se nota en tu estado interno. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu imagen se cierra en una versión más auténtica y sólida. Sos menos personaje y más vos. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ajustes finales en orden, trabajo y salud. Lo que cambies hoy se vuelve hábito mañana. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos más depurados. Queda cerca quien te respeta y te cuida, no quien solo ocupa lugar. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Cierre emocional intenso, pero liberador. Lo que se va ahora deja espacio a algo mucho mejor. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Revisás metas a futuro con más realismo y entusiasmo. Lo que siga en pie es realmente importante. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Balance de logros y desgaste. Redefinir ritmos y métodos te da más sustentabilidad. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión del mundo se consolida. Elegís entorno, proyectos y personas acordes a esa mirada. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Cierre de mes hipersensible, pero clarito. Sabés qué te hizo bien y qué no; eso es oro para lo que viene. Números: 1, 17, 33.
comentar