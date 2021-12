Consultá el horóscopo del lunes 27 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Un amigo muy especial está pensando en pedirte un favor que a final de cuentas se convertirá en una sociedad de trabajo, es importante que pienses bien esta decisión y que sepan separar bien las cosas entre trabajo y amistad. CIFRAS SOLARES: 49.065

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Es probable que recibas malos comentarios de alguna persona el día de hoy, pero es importante que tengas claro que no importa lo que te digan, si se trata de algo sobre una persona que conoces y que quieres, no le hagas caso a estos comentarios ni tampoco te metas en peleas que no te corresponden. CIFRAS SOLARES: 09.908

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Si debes pedir disculpas alguien el día de hoy, hazlo sin pensarlo dos veces, es necesario siempre reconocer nuestros errores .Si estás buscando pareja, será bueno que bajes un poco las críticas que les haces a personas que recién conoces, eso las aleja. CIFRAS SOLARES: 76.654

CANCER (Junio22-Julio22) Una persona muy importante dentro de tu trabajo está a punto de ofrecerte algo muy bueno, pero no sabes si tienes la preparación necesaria para llevarlo a cabo, debes comenzar a dar saltos de fe en esta materia, te irá mejor. CIFRAS SOLARES: 39.393

LEO (Julio 23-Ago. 22) Tienes un gran espíritu de lucha, pero no lo estás dejando salir a la luz, es probable que debas tomar la opción de comenzar un taller o un tipo de orientación motivadora que te ayude a sacar afuera todo ese poder que tienes en tu interior, no te cierres a la posibilidad de leer un libro que te ayude o de buscar información sobre el tema. CIFRAS SOLARES: 55.665

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Todos tenemos momentos de debilidad, no sigas pensando en el pasado, lo que ha sucedido fue así y simplemente no pudiste evitarlo, si alguien te dice algo sobre ello, entonces debes dar explicaciones solo si es una persona a la que heriste en el camino. El amor tendrá que esperar un tiempo, aún no llega la persona que buscas. CIFRAS SOLARES: 59.659

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Tienes personas muy buenas en tu vida, pero el día de hoy podrías tener un conflicto con una de ellas, no dejes que esto afecte de manera permanente su amistad.Algunos problemas en el ambiente laboral te podrían dejar con un mal sabor de boca durante la jornada. CIFRAS SOLARES: 54.777

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Un encuentro casual podría ser el inicio de una gran amistad o de algo más en el futuro, debes estar con los ojos bien abiertos y mostrarte con la disposición de empezar una conversación con alguien que podría abordarte en la calle o hacerte una pregunta cualquiera en un local comercial. CIFRAS SOLARES: 22.668

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21) Si te encuentras sin un compromiso no tendrías motivos para no entablar una conversación. Tienes una meta muy claro por cumplir y te estás atrasando en ella, no permitas que esto pase, tienes que poner todo de tu parte para lograr llegar al momento que estás esperando hace tanto tiempo. CIFRAS SOLARES: 29.997

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Estás esperando un resultado importante de algo que postulaste hace algún tiempo, el día de hoy podrías tener noticias sobre esto, si resulta algo no favorable para ti, no te desanimes y sigue intentando más adelante, siempre puedes mejorar los detalles que te dejaron fuera del camino. CIFRAS SOLARES: 40-055

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Si te encuentras buscando trabajo, es probable que el día de hoy recibas un mensaje llamándote a una entrevista, procura ir con buena vestimenta y con la mejor preparación para contestar a todo lo que te preguntes. CIFRAS SOLARES: 63.704

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) No te dejes llevar tanto por tus ideas en el trabajo, tienes que escuchar a otros, hoy alguien te hará un comentario sobre esto, tienes que comenzar a escuchar más a los demás, podrías aprender muchas cosas. CIFRAS SOLARES: 80.760