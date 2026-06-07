El campeón del mundo que Eduardo Coudet no tendrá en cuenta en River

El entrenador le avisó a Germán Pezzella que prescindirá de sus servicios para el segundo semestre del año.
Eduardo Coudet no tendrá en cuenta a un campeón del mundo en River: Germán Pezzella. El entrenador le avisó al defensor central que prescindirá de sus servicios para el segundo semestre después de no poder estar en el primero por estar atravesando el tiempo de recuperación de un grave lesión.
El defensor de 34 años, integrante del plantel de la Selección Argentina que se consagró campeón en Qatar 2022, sabe que si trae una oferta el club la escuchará con atención. Su segunda etapa en Núñez, iniciada el 5 de noviembre de 2024, estuvo marcada por un obstáculo que condicionó completamente su continuidad futbolística: la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda sufrida en agosto de 2025.
Aquella lesión lo obligó a atravesar una extensa recuperación que lo mantuvo varios meses alejado de las canchas. Pezzella pudo volver a sumar minutos durante el último Torneo Apertura, aunque nunca logró recuperar el protagonismo que había imaginado cuando regresó al club que lo formó como futbolista.
Coudet le dio participación de manera esporádica y Pezzella apenas sumó minutos en ocho encuentros. Lejos de consolidarse como una alternativa fija en la defensa, quedó relegado en la consideración dentro de un sector del campo donde la competencia se volvió cada vez más exigente.
Y la reciente incorporación de Nicolás Otamendi terminó de modificar el escenario. El histórico marcador central de la Selección se suma a una zona del equipo que ya contaba con varias alternativas y obliga a una reconfiguración de la defensa. En ese contexto, el cuerpo técnico entiende que Pezzella necesita continuidad para recuperar ritmo competitivo y que difícilmente pueda encontrarla en River durante los próximos meses.
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