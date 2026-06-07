El campeón del mundo que Eduardo Coudet no tendrá en cuenta en River

Coudet le dio participación de manera esporádica y Pezzella apenas sumó minutos en ocho encuentros. Lejos de consolidarse como una alternativa fija en la defensa, quedó relegado en la consideración dentro de un sector del campo donde la competencia se volvió cada vez más exigente.

Y la reciente incorporación de Nicolás Otamendi terminó de modificar el escenario. El histórico marcador central de la Selección se suma a una zona del equipo que ya contaba con varias alternativas y obliga a una reconfiguración de la defensa. En ese contexto, el cuerpo técnico entiende que Pezzella necesita continuidad para recuperar ritmo competitivo y que difícilmente pueda encontrarla en River durante los próximos meses.