Un turista se lanzó al agua en las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

El visitante brasileño atravesó una zona restringida en el sector de Foz do Iguazú, rescató el dispositivo y regresó sin lesiones al recorrido habilitado.
Un turista brasileño protagonizó una escena de alto riesgo en las Cataratas del Iguazú al arrojarse a una zona cercana al río para recuperar un celular que había caído al agua. El hecho ocurrió en el sector de Foz do Iguazú y fue registrado por otros visitantes, que grabaron el momento en que el hombre cruzó las barreras de seguridad instaladas para proteger al público.
Las imágenes muestran al visitante abandonando el sendero habilitado y avanzando hacia un área próxima al cauce, donde intentó localizar el teléfono. Tras varios segundos de tensión, logró recuperar el dispositivo y regresó por sus propios medios al circuito turístico. Según se informó, no sufrió heridas ni fue necesario intervenir para asistirlo.
Luego del episodio, la administración del Parque Nacional Iguazú recordó que está prohibido atravesar las barreras de seguridad bajo cualquier circunstancia. Desde el organismo señalaron que estas restricciones buscan evitar accidentes en sectores donde las condiciones del terreno, la corriente del agua y la cercanía con las cataratas representan un riesgo para los visitantes.
Las autoridades también indicaron que, ante la caída de celulares, cámaras u otros objetos personales en áreas de difícil acceso, los turistas deben informar de inmediato al personal del parque. Cada situación es evaluada de manera particular por equipos especializados, que determinan si existe la posibilidad de recuperar los elementos sin comprometer la seguridad. Meses atrás se había registrado un episodio similar, cuando otro visitante cruzó una baranda para rescatar un sombrero, una actitud que también generó cuestionamientos en redes sociales.
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