Un turista se lanzó al agua en las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

Las autoridades también indicaron que, ante la caída de celulares, cámaras u otros objetos personales en áreas de difícil acceso, los turistas deben informar de inmediato al personal del parque. Cada situación es evaluada de manera particular por equipos especializados, que determinan si existe la posibilidad de recuperar los elementos sin comprometer la seguridad. Meses atrás se había registrado un episodio similar, cuando otro visitante cruzó una baranda para rescatar un sombrero, una actitud que también generó cuestionamientos en redes sociales.