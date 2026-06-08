La despedida del Indio Solari superó todas las previsiones, con hasta 8 kimómetros de cola

El velatorio de Carlos "Indio" Solari, en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, alcanzó una cantidad de asistentes cercana al millón de personas.

A lo largo del domingo, las filas de fanáticos llegaron a registrar una extensión superior a las 80 cuadras. Pese a las demoras logísticas propias de una movilización que congregó a una verdadera multitud, la totalidad de presentes en las inmediaciones logró ingresar al recinto para despedirse ante el féretro del emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

De acuerdo con los datos difundidos por los organizadores, alrededor de 15.000 personas por hora ingresaron al lugar para dar el último adiós al histórico cantante, fallecido el viernes a los 77 años. Desde las primeras horas del día se formaron filas de varias cuadras y el flujo de fanáticos se mantuvo constante durante toda la jornada, generando un operativo especial para ordenar el ingreso y garantizar la seguridad en la zona.

La familia de Solari agradeció públicamente las muestras de afecto

La familia del Indio Solario publicó un nuevo comunicado en el que expresaron el agradecimiento a quienes organizaron el velatorio y los fanáticos que lo despidieron en Avellaneda.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, expresó el texto oficial. El tono, cargado de gratitud y de una ternura austera, buscó contener el desborde colectivo y transformar la tristeza en una consigna compartida: “Que su música no pare nunca más”.

En las últimas líneas, el texto aportó un dato simbólico: antes de partir, el artista dejó encendidos su equipo Marshall y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso”, concluyó la familia, instando a los seguidores a continuar celebrando su obra.

indio solari

La despedida se vivió tanto en las calles como en las redes sociales. Miles de mensajes circularon desde temprano, formando una suerte de tributo colectivo. Entre los comentarios destacados se leyeron frases como: “Te vas a extrañar toda la vida, Carlos. Gracias, gracias, gracias”, “Gracias Indio, gracias por tanto. No pude ir a despedirte, tampoco puedo verte en un cajón, perdón por eso, no soy tan valiente. Te amo para siempre”, o “Qué locura la jornada de ayer.