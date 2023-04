Consulta el horóscopo del martes 11 de abril

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

En el amor necesitas empezar a tomar decisiones más importantes en la pareja, está esperando un mayor compromiso de tu parte. Si no tienes pareja conocerás a alguien a través de redes sociales, no dejes que la distancia es un impedimento para conoceros. CIFRAS SOLARES:44.954

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

En la economía recibirás un dinero de alguien con el que ya no mantenías comunicación. En el terreno laboral alguien te revelará algo importante que cambiará tu visión sobre la empresa en la que trabajas, ten cuidado con no decir nada al respecto que te pueda perjudicar CIFRAS SOLARES:32.908

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

En el amor une fuerzas con tu pareja para sacar adelante esa situación difícil qué has estado acompañado en estos momentos. En la familia no es un día en el que te apetecerá mucho el contacto con los demás. Si hay algo que te parezca injusto no te quedes callad@ ante esa situación. CIFRAS SOLARES:37-759

CANCER (Junio22-Julio22)

Fíjate también en el lado bueno de las personas, últimamente solo destacas las cosas negativas. En la economía recibirás un dinero por un trabajo extra laboral. En el terreno laboral no dejes que nadie te haga la competencia en un ámbito que tú controlas demasiado. CIFRAS SOLARES:42.697

LEO (Julio 23-Ago. 22)

En el amor pasarás un buen rato con tu pareja pero debes hablar con total sinceridad. Si no tienes pareja no intentes aparentar una persona que no eres para intentar agradar a alguien, a la larga será peor para los dos. En la familia no dejes de ayudar a quien lo necesite aunque no tengas tiempo para ello. CIFRAS SOLARES:44.650

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Pasarás por un momento un tanto estresante para ti, no te dejes ir y mantén la situación controlada. En la economía ten cuidado en caer en algún tipo de engaño. En el terreno laboral intentas hacer demasiadas cosas a la vez y esto solo acaba atrasándote en todo lo que haces. CIFRAS SOLARES:12.309

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

En el amor puedes tener una desilusión por una promesa no cumplida, pero si eres tú el que no la está cumpliendo debes de pensar en cómo se siente la otra persona intentar hacer todo lo posible para hacerlo. En la familia necesitas tener un cambio de actitud con alguien con el que llevas peleando un tiempo. CIFRAS SOLARES:41-117

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Alguien que no ves hace mucho aparecerá durante el día, no pierdas la oportunidad de tener una conversación con ella. En la economía harás frente a una situación difícil, pero que conseguir a sacar hacia delante. En el terreno laboral date cuenta de qué tienes muchas capacidades y que podrías destacar más quisieras .CIFRAS SOLARES:04.050

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

En el amor tanto si tienes pareja como si no intenta divertirte más con tus amistades, busca más tiempo para la diversión. En la familia recibirás varios consejos diferentes y deberás hacer una elección importante. CIFRAS SOLARES:41-117

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

En el terreno económico movimientos muy importantes que harán que las cosas se estabilicen de aquí en adelante, al reducir gastos innecesarios. En el terreno laboral si no tienes trabajo se te abrirá una puerta muy importante que no podrás perder. CIFRAS SOLARES:11.113

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

En el amor con tu pareja será un fin de semana en el que solo queréis estar uno con el otro, lleváis un tiempo algo distanciados todo irá a mejor. Con la familia las cosas están bien entre vosotros estaréis en permanente contacto con los más cercanos sobretodo con alguien muy especial para ti. CIFRAS SOLARES:53.568

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

En el terreno económico no tendrás que preocuparte por nada las cosa están muy estables y sin cambios ni gastos inesperados. En el trabajo empezarás a sentirte mucho mejor después de unos días algo complicados, estarás muy a gusto en toda la jornada.CIFRAS SOLARES:18.188