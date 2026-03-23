Consultá el horóscopo del martes 24 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mensajes, llamadas, redes: todo se mueve. Un “sí” o un “no” bien puesto evita enredos. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Sensibilidad alta, pero con más filtro. No te exponés tanto donde sabés que no hay cuidado real. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Protagonismo inevitable. Manejando bien el ego, podés lograr acuerdos muy favorables. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día efectivo para revisar y corregir. Mejorar detalles te deja muy satisfecho. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Relacionarte desde la verdad te alivia, aunque incomode. El disfraz hoy pesa demasiado. Números: 8, 14, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís que una etapa termina. Abrazar ese cierre es el primer paso del nuevo comienzo. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de salir de lo rutinario. Un pequeño cambio de plan abre espacio a lo inesperado. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te tomás en serio hasta el descanso. Programarlo como algo importante mejora tu rendimiento. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Visión distinta, mente veloz. Podés liderar cambios si explicás bien tus ideas. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de comprensión emocional profunda. Entendés el “para qué” de algo que dolió. Números: 5, 13, 36.