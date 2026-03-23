Consultá el horóscopo del martes 24 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La impaciencia puede derivar en enojo o en productividad. Elegir canal te cambia el día. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás ritmos previsibles y cuidados. Cualquier rutina sana que sostengas hoy es inversión a futuro. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mensajes, llamadas, redes: todo se mueve. Un “sí” o un “no” bien puesto evita enredos. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Sensibilidad alta, pero con más filtro. No te exponés tanto donde sabés que no hay cuidado real. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Protagonismo inevitable. Manejando bien el ego, podés lograr acuerdos muy favorables. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día efectivo para revisar y corregir. Mejorar detalles te deja muy satisfecho. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Relacionarte desde la verdad te alivia, aunque incomode. El disfraz hoy pesa demasiado. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís que una etapa termina. Abrazar ese cierre es el primer paso del nuevo comienzo. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de salir de lo rutinario. Un pequeño cambio de plan abre espacio a lo inesperado. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te tomás en serio hasta el descanso. Programarlo como algo importante mejora tu rendimiento. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Visión distinta, mente veloz. Podés liderar cambios si explicás bien tus ideas. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de comprensión emocional profunda. Entendés el “para qué” de algo que dolió. Números: 5, 13, 36.
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