Consulta el horóscopo del martes 4 de agosto

Números de la Suerte: 9, 18, 27

LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte está en el equilibrio emocional y la serenidad interna. Mantener la calma frente a los imprevistos será tu mayor fortaleza y te permitirá tomar decisiones justas y precisas.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a sanar viejas heridas del corazón y practicar el perdón. Soltar las cargas del pasado te permitirá avanzar con mayor liviandad hacia tus metas.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de la verdad y la expansión mental. Investigar, estudiar o profundizar en nuevos conocimientos ampliará tus horizontes y te dará una valiosa claridad.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la planificación a largo plazo y la constancia. Sentar bases sólidas y estructurar tus metas con paciencia te garantizará un camino de éxitos duraderos.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día de colaboración inesperada y sinergias afortunadas. Trabajar en equipo o sumar fuerzas con personas afines facilitará el logro de objetivos y traerá grandes recompensas.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde en la meditación, la introspección y la conexión espiritual. Buscar momentos de silencio fortalecerá tu intuición y te ayudará a encontrar paz interior.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

ARIES (Marzo 21 - Abril 20): Hoy la suerte astral favorece los nuevos comienzos significativos en tu vida personal. Es un gran día para iniciar rutinas constructivas o dar un paso adelante en tus vínculos afectivos.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

TAURO (Abril 21 - Mayo 20): La fortuna está en la reflexión profunda sobre tus valores y prioridades. Reevaluar tus metas y aclarar tus principios te dará la dirección y la firmeza necesarias para avanzar.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día de conversaciones importantes y potencialmente transformadoras. Tu capacidad de comunicación y empatía estará en su punto más alto, permitiéndote resolver diferencias y expresar tus ideas con claridad.

Números de la Suerte: 6, 15, 24

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla en los momentos de tranquilidad, silencio y sosiego en casa. Disfrutá del confort y la paz de tu refugio personal; este espacio de introspección te recargará de la energía necesaria para afrontar la semana.

Números de la Suerte: 7, 16, 25