Consulta el horóscopo del martes 4 de agosto

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
LEO (Julio 23 - Agosto 22): Tu autoestima e integridad son tu mayor amuleto de la suerte hoy. Confiá plenamente en tus capacidades y recordá tu propio valor; esa seguridad atraerá resultados positivos y el respeto sincero de quienes te rodean.
Números de la Suerte: 8, 17, 26
VIRGO (Agosto 23 - Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta en la eficiencia en el hogar y el orden de tus espacios. Dedicar tiempo a organizar, limpiar o renovar tus ambientes atraerá prosperidad y renovará las energías.
Números de la Suerte: 9, 18, 27
LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte está en el equilibrio emocional y la serenidad interna. Mantener la calma frente a los imprevistos será tu mayor fortaleza y te permitirá tomar decisiones justas y precisas.
Números de la Suerte: 1, 10, 19
ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a sanar viejas heridas del corazón y practicar el perdón. Soltar las cargas del pasado te permitirá avanzar con mayor liviandad hacia tus metas.
Números de la Suerte: 2, 11, 20
SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de la verdad y la expansión mental. Investigar, estudiar o profundizar en nuevos conocimientos ampliará tus horizontes y te dará una valiosa claridad.
Números de la Suerte: 3, 12, 21
CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la planificación a largo plazo y la constancia. Sentar bases sólidas y estructurar tus metas con paciencia te garantizará un camino de éxitos duraderos.
Números de la Suerte: 4, 13, 22
ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día de colaboración inesperada y sinergias afortunadas. Trabajar en equipo o sumar fuerzas con personas afines facilitará el logro de objetivos y traerá grandes recompensas.
Números de la Suerte: 5, 14, 23
PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde en la meditación, la introspección y la conexión espiritual. Buscar momentos de silencio fortalecerá tu intuición y te ayudará a encontrar paz interior.
Números de la Suerte: 6, 15, 24
ARIES (Marzo 21 - Abril 20): Hoy la suerte astral favorece los nuevos comienzos significativos en tu vida personal. Es un gran día para iniciar rutinas constructivas o dar un paso adelante en tus vínculos afectivos.
Números de la Suerte: 4, 13, 22
TAURO (Abril 21 - Mayo 20): La fortuna está en la reflexión profunda sobre tus valores y prioridades. Reevaluar tus metas y aclarar tus principios te dará la dirección y la firmeza necesarias para avanzar.
Números de la Suerte: 5, 14, 23
GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día de conversaciones importantes y potencialmente transformadoras. Tu capacidad de comunicación y empatía estará en su punto más alto, permitiéndote resolver diferencias y expresar tus ideas con claridad.
Números de la Suerte: 6, 15, 24
CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla en los momentos de tranquilidad, silencio y sosiego en casa. Disfrutá del confort y la paz de tu refugio personal; este espacio de introspección te recargará de la energía necesaria para afrontar la semana.
Números de la Suerte: 7, 16, 25
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