Consultá el horóscopo del sábado 1 de agosto

Números de la Suerte: 6, 15, 24

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la armonía de tus relaciones personales y profesionales. Busca el equilibrio, practica la diplomacia y fomenta la cooperación mutua en todas tus interacciones. Al actuar como un pacificador natural, atraerás una corriente de paz y excelentes vibras.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy hacia transformaciones personales profundas y necesarias. Es un momento excelente para dejar atrás viejos hábitos, creencias limitantes o apegos que te frenan. Al liberar espacio interno, permitirás la llegada de una corriente de gran abundancia.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la expansión de tus conocimientos y en la aventura de aprender. Dedica tiempo a leer, estudiar o explorar disciplinas que estimulen tu mente. Tu curiosidad innata será tu mejor brújula hacia nuevas oportunidades y crecimiento personal.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral de hoy favorece la disciplina y la constancia en tus metas. Tu esfuerzo sostenido en tus proyectos personales o profesionales comenzará a consolidarse de manera firme. La perseverancia será premiada con resultados tangibles y estabilidad.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Este es un día de ideas originales, brillantes y soluciones disruptivas. No temas pensar fuera de lo convencional; tu singularidad es tu mayor activo hoy para resolver problemas complejos o proponer enfoques innovadores que sorprenderán positivamente a tu entorno.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde hoy en la profundidad de tu intuición y en tu conexión espiritual. Tómate un momento de silencio y meditación para escuchar tu voz interior; allí residen las respuestas clave y la guía que necesitas para tomar las mejores decisiones.

Números de la Suerte: 7, 16, 2

ARIES (Marzo 21-Abril 20): El inicio del mes te impulsa hacia la acción audaz y decidida. Es un día excelente para fijar metas claras a corto plazo y avanzar con total convicción. No dudes ante los desafíos iniciales; tu coraje natural será hoy tu mayor carta de triunfo y te abrirá el camino hacia el éxito.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Tu prudencia financiera se convierte en tu mejor aliada. La fortuna de hoy se concentra en tu estabilidad económica. Es un momento ideal para revisar tus finanzas, planificar gastos y considerar opciones de ahorro que aseguren tu patrimonio. La previsión te dará una gran tranquilidad.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Este es un día propicio para la comunicación efectiva y el diálogo claro. Tus palabras tienen hoy un magnetismo especial que te permitirá convencer, negociar o resolver malentendidos con fluidez. Expresa tus pensamientos con confianza; la elocuencia te abrirá puertas muy importantes.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

CÁNCER (Junio 22-Julio 22):

La felicidad y la fortuna se manifiestan en la calidez de tu hogar y familia. Dedicar tiempo a embellecer tu espacio personal y conectar con tus seres queridos te brindará el refugio emocional que necesitas. Tu santuario doméstico te recargará de energías positivas.

Números de la Suerte: 4, 13, 22