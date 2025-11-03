Consultá el horóscopo del martes 4 de noviembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece los nuevos comienzos en tu vida personal. Un paso adelante trae buena fortuna. Números de la Suerte: 4, 13, 22

TAURO (Abril 21-Mayo 20): La fortuna está en la reflexión sobre tus valores. Aclarar tus principios te dará dirección. Números de la Suerte: 5, 14, 23

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día de conversaciones importantes. Comunica tus necesidades y escucha a los demás. Números de la Suerte: 6, 15, 24

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte brilla en los momentos de tranquilidad en casa. Disfruta de la paz y el confort de tu hogar. Números de la Suerte: 7, 16, 25

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu autoestima es tu mayor amuleto. Confía en tus capacidades y verás resultados positivos. Números de la Suerte: 8, 17, 26

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta en la eficiencia en el hogar. Organiza tus espacios para atraer la prosperidad. Números de la Suerte: 9, 18, 27

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en el equilibrio emocional. Encuentra la calma en medio de cualquier situación. Números de la Suerte: 1, 10, 19

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La suerte te impulsa a sanar viejas heridas. Liberar el pasado te permitirá avanzar. Números de la Suerte: 2, 11, 20

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de la verdad. Investiga y amplía tu conocimiento. Números de la Suerte: 3, 12, 21

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral favorece la planificación a largo plazo. Sentar bases sólidas te asegura el éxito. Números de la Suerte: 4, 13, 22

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de colaboración inesperada. Trabajar en equipo te traerá grandes recompensas. Números de la Suerte: 5, 14, 23

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en la meditación y la conexión espiritual. Tu paz interior es tu mayor tesoro. Números de la Suerte: 6, 15, 24