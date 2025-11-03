Milei reunió por primera vez a su nuevo Gabinete

Durante el intercambio, que duró poco más de una hora cuarenta, se debatió la agenda legislativa del mes, con especial dedicación en el Presupuesto 2026.

Al término, Manuel Adorni, en traje de jefe de Gabinete aseguró que se trató de “una reunión espectacular”, y reveló que el jefe de Estado planteó los principales lineamientos de la segunda etapa de la gestión.

“Las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos”, detalló en declaraciones a Radio Nacional.

Tras la reunión, Diego Santilli y Martín Menem desfilaron por el primer piso de Casa Rosada rumbo a los despachos que tiene el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

Esta mañana, el primero en llegar fue el flamante ministro coordinador, que lo hizo pasadas las 7.35, y fue seguido por el mandatario que hizo lo propio a las 9. Se dieron cita alrededor en el Eva Perón junto a los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

También estuvieron presentes las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). Además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación) con agenda en Madrid, en la que destaca la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizado por el Banco Santander sobre "Regulación y crecimiento en Argentina".