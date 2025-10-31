Consultá el horóscopo del sábado 1 de noviembre

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a la acción decidida. Un nuevo ciclo comienza con energía. Números de la Suerte: 1, 10, 19
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en la estabilidad financiera. Revisa tus planes de ahorro e inversión. Números de la Suerte: 2, 11, 20
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día propicio para la comunicación clara y directa. Tus palabras tienen peso. Números de la Suerte: 3, 12, 21
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte se manifiesta en el bienestar del hogar. Dedica tiempo a tu espacio y a tu familia. Números de la Suerte: 4, 13, 22
LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en el liderazgo y la creatividad. Es tu momento de brillar. Números de la Suerte: 5, 14, 23
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La suerte astral se enfoca en la organización y la eficiencia. Planificar te dará ventaja. Números de la Suerte: 6, 15, 24
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la armonía en tus relaciones. Busca el equilibrio y la cooperación. Números de la Suerte: 7, 16, 25
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna te impulsa a la transformación personal. Deja ir lo que no te sirve. Números de la Suerte: 8, 17, 26
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La suerte te acompaña en la expansión de tus conocimientos. Aprender algo nuevo te beneficia. Números de la Suerte: 9, 18, 27
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral favorece la disciplina y el esfuerzo. Tu constancia será recompensada. Números de la Suerte: 1, 10, 19
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de ideas originales y vanguardistas. Piensa fuera de lo común para atraer la suerte. Números de la Suerte: 2, 11, 20
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en la intuición y la conexión espiritual. Confía en tu voz interior. Números de la Suerte: 3, 12, 21
