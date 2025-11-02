General |

Furor en las redes sociales por el 'Milei chacarero': "Hola a todos, yo soy el peón"

Vive en Entre Ríos y se hizo viral por su asombroso con el Presidente. Sus videos en Tik Tok acumulan miles de reproducciones y gran cantidad de comentarios. Para los usuarios de las redes, su sonrisa "es idéntica a la de Milei".

En una época en la que cualquier gesto cotidiano puede convertirse en viral, Diego Barreto, un trabajador rural de Gualeguay, se volvió inesperadamente protagonista de TikTok por su asombroso parecido con el presidente Javier Milei.

Los videos de Barreto, que publica bajo el nombre @mileiii.gualeyo040, acumulan miles de reproducciones y los comentarios no dejan de multiplicarse. Se lo puede ver cocinando, tomando mate en la camioneta o realizando tareas agrícolas, siempre con una sonrisa que, según los usuarios, "es idéntica a la de Milei”.

Entre los mensajes más repetidos aparecen frases como “Se ríe igual”, “Hasta el peinado es el mismo”, “Javier Miguel”, y “Que le hagan un ADN urgente”. Algunos usuarios suman comentarios como “La agricultura avanza” o “Hola a todos, yo soy el peón”.

El joven, cuya única información pública es que vive en Gualeguay (Entre Ríos), recibió una avalancha de reacciones que mezclan humor y política: “Qué grande nuestro presidente, ahora se dedica a los caballos”; “Milei tiene que salir a laburar para sacar el país adelante”; “Es el doble de riesgo”, entre muchos otros que circulan en las redes sociales.

