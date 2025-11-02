Furor en las redes sociales por el 'Milei chacarero': "Hola a todos, yo soy el peón"

Los videos de Barreto, que publica bajo el nombre @mileiii.gualeyo040, acumulan miles de reproducciones y los comentarios no dejan de multiplicarse. Se lo puede ver cocinando, tomando mate en la camioneta o realizando tareas agrícolas, siempre con una sonrisa que, según los usuarios, "es idéntica a la de Milei”.

Entre los mensajes más repetidos aparecen frases como “Se ríe igual”, “Hasta el peinado es el mismo”, “Javier Miguel”, y “Que le hagan un ADN urgente”. Algunos usuarios suman comentarios como “La agricultura avanza” o “Hola a todos, yo soy el peón”.

El joven, cuya única información pública es que vive en Gualeguay (Entre Ríos), recibió una avalancha de reacciones que mezclan humor y política: “Qué grande nuestro presidente, ahora se dedica a los caballos”; “Milei tiene que salir a laburar para sacar el país adelante”; “Es el doble de riesgo”, entre muchos otros que circulan en las redes sociales.