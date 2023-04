Consulta el horóscopo del miércoles 12 de abril

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

En el amor si no tienes pareja está noche será muy especial para ti y alguien que te gusta desde hace tiempo: darán un paso muy importante hacia una posible relación. Con la familia todo está correcto, tendrás tiempo libre para estar y disfrutar de los tuyos. CIFRAS SOLARES: 52.690

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

En la economía tendrás un gasto que no será muy grande y podrás afrontar sin problema, eso si no lo esperabas. En el terreno laboral estarás algo desconcentrad@ y fuera de lugar durante parte de la jornada, deberá empezarte a centrar para sacarla adelante sin problemas. CIFRAS SOLARES: 12.509

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

En el amor con tu pareja día de celebración muy importante para los, lo pasareis en grande juntos y por fin a solas. Con la familia no habrá mucha comunicación entre vosotros, eso no quiere decir que las cosas no vayan bien, simplemente necesitarás tu espacio. CIFRAS SOLARES: 16.633

CANCER (Junio22-Julio22)

En la economía será un fin de semana en el que no miraras el bolsillo y lo intentarás disfrutar al máximo, te lo podrás permitir. En el terreno laboral si no tienes trabajo movimientos muy importantes que harán que estés mucho más cerca de conseguir tus objetivos, todo sigue su curso. CIFRAS SOLARES: 48.870

LEO (Julio 23-Ago. 22)

En el amor si no tienes pareja mantendrás contacto permanente con alguien muy especial para ti, esta noche intentareis coincidir. Con la familia todo está correcto entre vosotros, tendrás mucho tiempo para estar con los tuyos y disfrutar de ellos. CIFRAS SOLARES: 30.486

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

En la economía ningún tipo de movimiento extraño que pueda preocuparte las cosas las tienes totalmente controladas, en todo momento. En el terreno laboral si no tienes trabajo de momento no habrá esa llamada o notificación deberás tener algo más de paciencia. CIFRAS SOLARES: 52.765

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

En el amor si no tienes pareja momento muy importante con esa persona que te gusta, intentarás dar un paso adelante en vuestra relación. Con la familia las cosas están muy bien entre vosotros, tendrá tiempo libre para estar con ellos y disfrutar de este fin de semana. CIFRAS SOLARES: 47.749

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

En la economía los pocos gastos que puedas tener serán totalmente controlados, la situación económica actual es muy buena. En el terreno laboral tendrás una jornada muy placida y sin grandes cambios, te encontrarás muy a gusto durante todo el día. CIFRAS SOLARES: 59.949

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

En el amor, día algo complicado con tu pareja: habrá una discusión algo desagradable que de momento se arreglará pero traerá cola entre ustedes. Intentarás pasar todo el tiempo posible con tu familia, se lo merecen y llevas unos días algo desconectado. CIFRAS SOLARES: 43.908

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

En la economía te llevarás una grata sorpresa con un ingreso en tu cuenta muy importante que no esperabas que se hiciera efectivo tan pronto. En el terreno laboral si no tienes trabajo hay una convocatoria muy importante por redes sociales que no deberías dejar pasar, aunque sea algo complicado al menos intentarlo. CIFRAS SOLARES: 21.212

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Prepara con tiempo junto a tu pareja un fin de semana romántico y tranquilo para los dos, necesitan unos días así. Con la familia habrá contacto telefónico, las cosas están muy bien entre ustedes. CIFRAS SOLARES: 38.876

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

En el terreno económico momentos algo complicados que deberás intentar solucionar cuanto antes para que las cosas no vayan a más. En el terreno laboral si no tienes trabajo todo empieza a cambiar y a coger forma en el día de hoy, tendrás esa llamada tan importante que esperabas. CIFRAS SOLARES: 29.999