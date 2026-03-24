Consultá el horóscopo del miércoles 25 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente inquieta, pero productiva. Una idea puede convertirse en proyecto si la bajás a papel. Números: 6, 11, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón afina sus filtros. Dar mucho está bien, siempre que no te dejes último en la fila. Números: 3, 16, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Un espacio donde mostrarte se abre. Prepararte un poco y confiar en vos hace el resto. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día perfecto para organizar temas de salud, trabajo y agenda. Tu eficiencia hoy es notable. Números: 5, 14, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos que se sienten livianos toman protagonismo. Lo pesado empieza a quedar atrás. Números: 8, 13, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición fuerte sobre qué cortar de raíz. Hacerlo protege tu energía a futuro. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de aprender algo nuevo o profundizar en un tema. Invertir tiempo en eso te nutre muchísimo. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te ocupás de tu futuro como si fuera un proyecto serio (que lo es). Trazar un plan te da calma. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu mirada no convencional encuentra eco en gente afín. Armar red con ellos te impulsa. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de alta intuición, sentimientos sinceros y necesidad de espacio propio. Respetarlo es clave. Números: 4, 13, 36.