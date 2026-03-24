Consultá el horóscopo del miércoles 25 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Energía fuerte para encarar temas difíciles. Hoy no esquivás, resolvés. Números: 1, 7, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás estabilidad tangible: papeles en orden, cuentas claras, rutinas sostenibles. Eso te calma. Números: 2, 15, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente inquieta, pero productiva. Una idea puede convertirse en proyecto si la bajás a papel. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón afina sus filtros. Dar mucho está bien, siempre que no te dejes último en la fila. Números: 3, 16, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Un espacio donde mostrarte se abre. Prepararte un poco y confiar en vos hace el resto. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día perfecto para organizar temas de salud, trabajo y agenda. Tu eficiencia hoy es notable. Números: 5, 14, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos que se sienten livianos toman protagonismo. Lo pesado empieza a quedar atrás. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición fuerte sobre qué cortar de raíz. Hacerlo protege tu energía a futuro. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de aprender algo nuevo o profundizar en un tema. Invertir tiempo en eso te nutre muchísimo. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te ocupás de tu futuro como si fuera un proyecto serio (que lo es). Trazar un plan te da calma. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu mirada no convencional encuentra eco en gente afín. Armar red con ellos te impulsa. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de alta intuición, sentimientos sinceros y necesidad de espacio propio. Respetarlo es clave. Números: 4, 13, 36.
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