Consultá el horóscopo del miércoles 29 de julio

Números de la Suerte: 7, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte está en la búsqueda de la justicia. Defender lo que considerás correcto y actuar con total integridad te ganará el profundo respeto de tu entorno y restablecerá el equilibrio.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

ESCORPIO (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a desenterrar verdades. Investigar a fondo y buscar la raíz de los problemas te otorgará una gran claridad estratégica, permitiéndote avanzar con total seguridad.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

SAGITARIO (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña hoy en la planificación de viajes o aventuras. Expandir tus horizontes y proyectar nuevas experiencias que te saquen de la rutina renovará tu entusiasmo y optimismo.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

CAPRICORNIO (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy el establecimiento de límites claros. Proteger tu energía y enfocar tu tiempo con disciplina en tus verdaderas prioridades te garantizará una gran paz y éxito.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

ACUARIO (Enero 21 - Febrero 19): Día de ideas originales y brillantes. Anotá cada concepto innovador que cruce por tu mente hoy; tu creatividad disruptiva tiene el potencial de convertirse en una solución muy afortunada.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

PISCIS (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde hoy en tu creatividad artística. Permitite soñar despierto y buscá una vía para expresar tus emociones profundas; el arte funcionará hoy como un bálsamo para tu alma.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

ARIES (Marzo 21 - Abril 20): La suerte te invita a tomar la iniciativa en un asunto que te apasiona. No dudes de tus capacidades y avanzá con coraje; tu determinación abrirá los caminos necesarios hacia el éxito.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

TAURO (Abril 21 - Mayo 20): Hoy la fortuna está en la adquisición de bienes o propiedades. Es un día propicio para analizar opciones patrimoniales con calma e investigar inversiones seguras que consoliden tu futuro.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

GÉMINIS (Mayo 21 - Junio 21): Día de mensajes importantes. Prestá especial atención a la información que leas o escuches hoy; un dato aparentemente menor puede contener la clave para una gran oportunidad futura.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

CÁNCER (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla hoy en la expresión sincera de tus sentimientos. Hablar con total honestidad contigo mismo y con tu entorno disipará cargas y fortalecerá tus lazos afectivos de forma genuina.

Números de la Suerte: 5, 14, 23