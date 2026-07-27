Irán alerta sobre una posible guerra mundial tras el ataque de Ucrania a un barco en el mar Caspio

Desde Teherán, capital del país de Medio Oriente, calificaron la agresión como una violación del derecho internacional y lanzó una dura advertencia por el impacto que podría tener la escalada del conflicto.
La tensión entre Irán y Ucrania volvió a escalar después del ataque contra un buque mercante iraní en el mar Caspio. Desde Teherán, capital del país de Medio Oriente, se sostuvo que esta embestida representa una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas y se advirtió que el episodio podría tener consecuencias que perjudiquen notablemente a la región.
Durante una conferencia de prensa, el vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, aseguró que el hecho podría derivar en un conflicto de alcance global y comparó el accionar del Gobierno ucraniano con episodios previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. "El comportamiento del [líder del régimen] ucraniano [Vladímir Zelenski] recuerda al de los anarquistas, que antes de la Primera Guerra Mundial llevaron a cabo acciones ostentosas y extremadamente peligrosas, cuyas consecuencias afectaron a toda Europa", expresó y alertó sobre las consecuencias: "No se puede estar seguro de que una acción ostentosa, destinada a llamar la atención y a proyectar una imagen de importancia, se limite a eso. Es muy probable que sus consecuencias sean impredecibles para ustedes mismos y que sus mensajes tengan un impacto en toda la región involucrada".
Además, el funcionario calificó el ataque como "absolutamente ilegal, injustificada y contraria a la Carta de las Naciones Unidas" y lanzó una nueva advertencia sobre la respuesta de su país. "Es una aventura peligrosa que, sin duda, no quedará impune". También remarcó que todos los países que respaldan al Gobierno ucraniano deberían asumir responsabilidades por lo ocurrido.
Según informó Teherán, el ataque ocurrió el sábado y provocó la explosión de la embarcación, con un saldo de un marinero muerto y otro herido. Las autoridades iraníes denunciaron que la acción constituye "un acto de agresión que puede exacerbar y propagar la guerra" y reiteraron que la República Islámica no intervino en el conflicto entre Moscú y Kiev.
Por su parte, Vladímir Zelenski había informado previamente que las fuerzas ucranianas lograron "excelentes resultados en ataques de largo alcance" en el mar Caspio y precisó que entre los objetivos alcanzados hubo embarcaciones que transportaban cargamento militar desde Irán y un buque de guerra.
Baghaei también apuntó contra Estados Unidos, Israel y Ucrania, a los que definió como un "triángulo de la maldad" durante declaraciones difundidas por la agencia IRNA. Sus dichos llegaron tras ser consultado por el ataque al buque iraní y por las próximas reuniones entre Vladímir Zelenski, Donald Trump y Benjamín Netanyahu.
"Este tema puede interpretarse como que, con esta acción, quisieron realizar una especie de 'buen baile' para aquellos que consideran sus verdaderos amos. Pero, en cualquier caso, este grupo solo puede interpretarse como la formación de un triángulo de la maldad", reflexionó, sobre todo, por la incidencia bélica de los países.
El portavoz sostuvo que esa alianza resulta perjudicial para la estabilidad internacional y volvió a cuestionar la ofensiva en el mar Caspio. "Definitivamente, tales triángulos nunca han tenido ningún efecto beneficioso para la paz y la seguridad internacionales. Más bien, siempre han sido destructivos y perjudiciales".
Por último, insistió en que las consecuencias del ataque podrían extenderse más allá del escenario actual y reiteró que la operación buscó "llamar la atención y demostrar su escasa influencia en las relaciones internacionales", aunque advirtió que sus efectos "serán impredecibles y afectarán a toda la región involucrada", según declaraciones recogidas por IRNA.