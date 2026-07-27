Irán alerta sobre una posible guerra mundial tras el ataque de Ucrania a un barco en el mar Caspio

Por su parte, Vladímir Zelenski había informado previamente que las fuerzas ucranianas lograron "excelentes resultados en ataques de largo alcance" en el mar Caspio y precisó que entre los objetivos alcanzados hubo embarcaciones que transportaban cargamento militar desde Irán y un buque de guerra.

"Triángulo de la maldad": la acusación de Irán a EE.UU., Israel y Ucrania de amenazar la paz mundial

Baghaei también apuntó contra Estados Unidos, Israel y Ucrania, a los que definió como un "triángulo de la maldad" durante declaraciones difundidas por la agencia IRNA. Sus dichos llegaron tras ser consultado por el ataque al buque iraní y por las próximas reuniones entre Vladímir Zelenski, Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

"Este tema puede interpretarse como que, con esta acción, quisieron realizar una especie de 'buen baile' para aquellos que consideran sus verdaderos amos. Pero, en cualquier caso, este grupo solo puede interpretarse como la formación de un triángulo de la maldad", reflexionó, sobre todo, por la incidencia bélica de los países.

El portavoz sostuvo que esa alianza resulta perjudicial para la estabilidad internacional y volvió a cuestionar la ofensiva en el mar Caspio. "Definitivamente, tales triángulos nunca han tenido ningún efecto beneficioso para la paz y la seguridad internacionales. Más bien, siempre han sido destructivos y perjudiciales".

Por último, insistió en que las consecuencias del ataque podrían extenderse más allá del escenario actual y reiteró que la operación buscó "llamar la atención y demostrar su escasa influencia en las relaciones internacionales", aunque advirtió que sus efectos "serán impredecibles y afectarán a toda la región involucrada", según declaraciones recogidas por IRNA.