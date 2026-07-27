Lula apeló a la ironía tras las críticas de Milei: "¿Quién es ese tipo?"

"Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó el libertario, tras convocar al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y elegir pensando en las próximas venideras.

Esa situación derivó en que el canciller brasileño, Mauro Vieira, se reuniera este lunes con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para transmitirle el repudio de su gobierno sobre los dichos de Milei contra Lula da Silva y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y solicitarle las explicaciones formales.

La convocatoria también estuvo motivada por declaraciones formuladas por Milei en una entrevista radial, en la que sostuvo que el gobierno de Lula habría financiado una campaña contra la Argentina.