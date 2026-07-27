Lula apeló a la ironía tras las críticas de Milei: "¿Quién es ese tipo?"

El presidente brasileño hizo referencia por primera vez al ataque de su par argentino. Sigue la tensión diplomática entre ambos países.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rompió el silencio este lunes y se refirió a los duros cuestionamientos que recibió de parte de Javier Milei y provocaron un conflicto diplomático entre ambos países.
Lula fue consultado por un grupo de periodistas sobre los insultos de su par argentino en un acto de campaña del candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro. En su respuesta, eligió recurrir a la ironía: "¿Quién es ese tipo?".
La reacción del presidente brasileño desató las risas entre los presentes antes del encuentro con su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien asumió en junio de 2025 tras la destitución de Yoon Suk-yeol.
Durante el acto de lanzamiento de Flávio Bolsonaro, Milei pronunció un duro discurso, en el que calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "zurdo". "Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza", agregó.
"Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó el libertario, tras convocar al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y elegir pensando en las próximas venideras.
Esa situación derivó en que el canciller brasileño, Mauro Vieira, se reuniera este lunes con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para transmitirle el repudio de su gobierno sobre los dichos de Milei contra Lula da Silva y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y solicitarle las explicaciones formales.
La convocatoria también estuvo motivada por declaraciones formuladas por Milei en una entrevista radial, en la que sostuvo que el gobierno de Lula habría financiado una campaña contra la Argentina.
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