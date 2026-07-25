Rescataron una ballena sei de siete metros que quedó varada en la costa de San Isidro

El ejemplar fue hallado con vida en la ribera del Río de la Plata y un operativo conjunto de Prefectura, Fundación Temaikèn y Cethus logró asistirlo para que regresara a aguas más profundas.
Una ballena sei de aproximadamente siete metros de largo fue rescatada este viernes tras quedar varada en la costa de San Isidro, en un hecho considerado excepcional por especialistas debido a que esta especie habita normalmente en aguas oceánicas profundas. El hallazgo activó un operativo de emergencia encabezado por la Prefectura Naval Argentina junto a expertos en fauna marina.
El cetáceo fue encontrado con vida en la zona del Pasaje del Sueco, sobre la ribera del Río de la Plata. Tras recibir el aviso, las autoridades desplegaron embarcaciones y convocaron a especialistas de la Fundación Temaikèn y de la Fundación Cethus para evaluar el estado del animal y coordinar las tareas de rescate.
Las maniobras estuvieron a cargo de un equipo de cinco especialistas liderado por José Luis Torres, coordinador de la Fundación Temaikèn. El objetivo principal fue asistir al ejemplar para que pudiera regresar por sus propios medios a sectores de mayor profundidad, evitando que la varadura le provocara mayores complicaciones.
Durante todo el operativo, los profesionales monitorearon de manera permanente el estado de la ballena, mientras trabajaban en conjunto con el personal de Prefectura para garantizar una intervención segura tanto para el animal como para los rescatistas.
Las condiciones de la marea fueron uno de los factores determinantes para el desarrollo del procedimiento. Los especialistas siguieron de cerca la evolución del nivel del agua del Río de la Plata, ya que un incremento facilitaba las posibilidades de que el cetáceo recuperara flotabilidad y pudiera alejarse de la costa.
La ballena sei, cuyo nombre científico es Balaenoptera borealis, es la tercera especie de ballena más grande del planeta, solo superada por la ballena azul y la ballena de aleta. Los ejemplares adultos pueden superar los 18 metros de longitud y su alimentación se basa principalmente en krill, pequeños peces y otros organismos marinos.
Los especialistas señalaron que este tipo de episodios puede responder a distintos factores, entre ellos desorientación, cambios en las corrientes marinas, la búsqueda de alimento o incluso enfermedades y lesiones previas que afecten la capacidad de desplazamiento del animal.
Para determinar qué provocó que la ballena llegara hasta la costa de San Isidro será necesario realizar una evaluación más profunda una vez garantizada su recuperación. En los últimos años se registraron otros casos de cetáceos varados en la costa bonaerense, situaciones que suelen requerir la intervención conjunta de organismos científicos y fuerzas de seguridad.
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