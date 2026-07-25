Rescataron una ballena sei de siete metros que quedó varada en la costa de San Isidro

Las condiciones de la marea fueron uno de los factores determinantes para el desarrollo del procedimiento. Los especialistas siguieron de cerca la evolución del nivel del agua del Río de la Plata, ya que un incremento facilitaba las posibilidades de que el cetáceo recuperara flotabilidad y pudiera alejarse de la costa.

La ballena sei, cuyo nombre científico es Balaenoptera borealis, es la tercera especie de ballena más grande del planeta, solo superada por la ballena azul y la ballena de aleta. Los ejemplares adultos pueden superar los 18 metros de longitud y su alimentación se basa principalmente en krill, pequeños peces y otros organismos marinos.

Los especialistas señalaron que este tipo de episodios puede responder a distintos factores, entre ellos desorientación, cambios en las corrientes marinas, la búsqueda de alimento o incluso enfermedades y lesiones previas que afecten la capacidad de desplazamiento del animal.

Para determinar qué provocó que la ballena llegara hasta la costa de San Isidro será necesario realizar una evaluación más profunda una vez garantizada su recuperación. En los últimos años se registraron otros casos de cetáceos varados en la costa bonaerense, situaciones que suelen requerir la intervención conjunta de organismos científicos y fuerzas de seguridad.