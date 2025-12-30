Consultá el horóscopo del miércoles 31 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece la celebración de tus logros. Despide el año con gratitud. Números de la Suerte: 4, 13, 22

TAURO (Abril 21-Mayo 20): La fortuna está en la valoración de tus esfuerzos. Reconoce tu trabajo duro. Números de la Suerte: 5, 14, 23

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día de balance y reflexión. Haz una lista de tus aprendizajes del año. Números de la Suerte: 6, 15, 24

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte brilla en el amor familiar y las tradiciones. Disfruta de la compañía. Números de la Suerte: 7, 16, 25

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu alegría y optimismo son contagiosos. Comparte tu luz con los demás. Números de la Suerte: 8, 17, 26

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se enfoca en la organización para el nuevo año. Planifica tus metas. Números de la Suerte: 9, 18, 27

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la armonía en tus despedidas. Cierra ciclos en paz y armonía. Números de la Suerte: 1, 10, 19

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna te impulsa a transformar viejas ideas en nuevas oportunidades. Números de la Suerte: 2, 11, 20

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La suerte te acompaña en la visualización de nuevas aventuras. Sueña en grande para el próximo año. Números de la Suerte: 3, 12, 21

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral se presenta en la planificación de metas ambiciosas. Prepárate para un 2026 de éxito. Números de la Suerte: 4, 13, 22

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de ideas revolucionarias para el futuro. Piensa en cómo quieres innovar. Números de la Suerte: 5, 14, 23

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en la conexión con tus sueños más profundos. Cree en la magia del nuevo comienzo. Números de la Suerte: 6, 15, 24