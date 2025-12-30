El Gobierno disolvió la ANDIS y trasladó sus funciones al Ministerio de Salud

La determinación se venía evaluando desde que se detectaron anomalías en el organismo, que hasta ahora operaba con autonomía administrativa. Esa estructura, sostienen desde el oficialismo, facilitó prácticas alejadas de los controles habituales del Estado.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia matutina. Allí dejó en claro que el traspaso de competencias no implicará recortes en las prestaciones ni la suspensión de beneficios para los titulares actuales. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció desde la sala de conferencias.

Entre las irregularidades detectadas, se mencionaron pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, trámites aprobados sin respaldo médico y entidades que facturaban servicios inexistentes. Incluso se citó el caso de una fundación que declaraba actividades educativas en un espacio sin condiciones mínimas.

Además, el funcionario confirmó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representaría una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.