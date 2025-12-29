Javier Milei firmará un decreto para aumentar los sueldos de sus funcionarios

Se trata del primer incremento dispuesto por Milei desde su asunción el 10 de diciembre de 2023. La decisión responde a un reclamo extendido entre secretarios y directores de distintas áreas del Poder Ejecutivo, cuyos salarios quedaron fuertemente desactualizados en este tiempo.

En un principio, había circulado la versión de que el mandatario también se aumentaría el sueldo, algo que fue desmentido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Esto es absolutamente falso. Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida. Nada aportan este tipo de “fake news”: más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo", publicó en su cuenta de X.

Javier Milei elogió el triunfo de Kast en Chile y criticó a la "agenda woke". Será el primer aumento salarial dispuesto por Milei para sus funcionarios.

En el Gobierno reconocen que existe una creciente competencia con el sector privado, que ofrece mejores remuneraciones y menor presión laboral, lo que en muchos casos llevó a funcionarios a evaluar su regreso a las empresas. Según estimaciones oficiales, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios en los últimos dos años ronda el 60%, en relación con la inflación acumulada en los últimos dos años.

El porcentaje final del aumento aún no fue definido, aunque se prevé que esté alineado con los incrementos otorgados a los empleados estatales en el marco de las paritarias vigentes. En principio, el ajuste se acoplaría a los acuerdos del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), negociados por el gremio UPCN.

Las paritarias registraron un aumento acumulado del 9,68% entre junio y fines de este año. No obstante, fuentes de la Casa Rosada advirtieron que, aun con ese incremento, los salarios quedarían aproximadamente un 30% por debajo de la inflación.

Actualmente, Milei percibe un sueldo de $4.066.018; la vicepresidenta Victoria Villarruel, $3.764.820; los ministros, $3.584.006; los secretarios de Estado, $3.282.709; y los subsecretarios, $2.981.510. No se informó aún qué porcentaje de aumento se aplicará a cada uno de estos cargos.

Reunion de gabinte 26 11 Los ministros de Milei cobran $3.584.006 en la actualidad.

En la Casa Rosada, en voz baja, comparan estos salarios con los del Poder Legislativo, donde los ingresos son significativamente más altos: los senadores nacionales cobran en bruto alrededor de $9,5 millones y los diputados $7 millones, lo que representa cerca de $4 millones netos.

Desde el inicio de su gestión, Milei se manifestó en contra de otorgar aumentos a los funcionarios, al asegurar que el ajuste exigido a la sociedad era considerable y que el esfuerzo del Gabinete debía ser coherente con esa política, uno de los ejes centrales de su discurso.