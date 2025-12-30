Sofia Gonet "La Reini" le responde a Laura Ubfal con una publicación erótica

La influencer le respondió de manera indirecta a la periodista a través de un posteo en Instagram. Sofía “La Reini” Gonet volvió a encender las redes sociales con una producción fotográfica que roza el límite de la censura, acompañada de una irónica dedicatoria a Laura Ubfal. Este lunes, la influencer mostró en sus historias una carta documento en la que se la notificaba de una denuncia por exhibicionismo, solicitándole “de forma inmediata, total y absoluta” que cesara sus conductas exhibicionistas. Sin embargo, todo formaba parte de una estrategia para captar la atención de su público y generar mayor exposición antes de revelar su provocadora producción.