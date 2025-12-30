Espectáculos |

Sofia Gonet "La Reini" le responde a Laura Ubfal con una publicación erótica

La influencer le respondió de manera indirecta a la periodista de espectáculos, a través de un posteo en Instagram.

La influencer le respondió de manera indirecta a la periodista a través de un posteo en Instagram. Sofía “La Reini” Gonet volvió a encender las redes sociales con una producción fotográfica que roza el límite de la censura, acompañada de una irónica dedicatoria a Laura Ubfal. Este lunes, la influencer mostró en sus historias una carta documento en la que se la notificaba de una denuncia por exhibicionismo, solicitándole “de forma inmediata, total y absoluta” que cesara sus conductas exhibicionistas. Sin embargo, todo formaba parte de una estrategia para captar la atención de su público y generar mayor exposición antes de revelar su provocadora producción.

Sofi Gonet
Con ironía y provocación, La Reini mostró un arresto ficticio y dedicó su posteo a Laura Ubfal.

Con ironía y provocación, La Reini mostró un arresto ficticio y dedicó su posteo a Laura Ubfal.

“Arrest me, darling @lauraubfal”, decía el posteo, que mostraba imágenes de Gonet con poca ropa, esposada por un policía, jugando con la ironía del arresto y su característico humor provocador. Fiel a su estilo, La Reini aprovechó el posteo para responder indirectamente a Laura Ubfal, en relación a los comentarios de su expareja, Homero Pettinato. Durante un streaming, Pettinato contó que Ubfal le había dado un insólito consejo durante la última entrega de los Martín Fierro de Streaming: “Llevala a juicio”, refiriéndose al conflicto que surgió tras la filtración de violentos mensajes entre ellos.

gonet.webp
La influencer Sofía Gonet, más conocida en redes como “La Reini”, apuntó contra su expareja Homero Pettinato en un video explosivo hace semanas.

