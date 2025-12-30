Sofia Gonet "La Reini" le responde a Laura Ubfal con una publicación erótica

La influencer le respondió de manera indirecta a la periodista de espectáculos, a través de un posteo en Instagram.
La influencer le respondió de manera indirecta a la periodista a través de un posteo en Instagram. Sofía “La Reini” Gonet volvió a encender las redes sociales con una producción fotográfica que roza el límite de la censura, acompañada de una irónica dedicatoria a Laura Ubfal. Este lunes, la influencer mostró en sus historias una carta documento en la que se la notificaba de una denuncia por exhibicionismo, solicitándole “de forma inmediata, total y absoluta” que cesara sus conductas exhibicionistas. Sin embargo, todo formaba parte de una estrategia para captar la atención de su público y generar mayor exposición antes de revelar su provocadora producción.
“Arrest me, darling @lauraubfal”, decía el posteo, que mostraba imágenes de Gonet con poca ropa, esposada por un policía, jugando con la ironía del arresto y su característico humor provocador. Fiel a su estilo, La Reini aprovechó el posteo para responder indirectamente a Laura Ubfal, en relación a los comentarios de su expareja, Homero Pettinato. Durante un streaming, Pettinato contó que Ubfal le había dado un insólito consejo durante la última entrega de los Martín Fierro de Streaming: “Llevala a juicio”, refiriéndose al conflicto que surgió tras la filtración de violentos mensajes entre ellos.
