Las predicciones de Liliana Chelli para 2026 de todos los signos del zodíaco

Energía general del año 2026 será un año de:

Apertura de portales internos (intuición, dones, percepciones).

Acción valiente después de años de espera o postergación.

Abundancia lenta pero firme, como la raíz que crece en silencio.

Los duendes dicen que este año “quien escucha, encuentra”.

Los Tres Grandes Duendes Guías del 2026

Brastar, el Duende del Umbral Valiente

Regente de enero a abril.

Enseña a cortar lo viejo, soltar miedos y encender proyectos nuevos.

Su frase guía: “Abre la puerta que evitaste.”

Energía: acción, impulso, decisiones que cambian el rumbo.

Signos favorecidos: Aries, Leo, Sagitario, Capricornio.

Ritual corto: e scribir un deseo en papel rojo y quemarlo en una vela para entregar el miedo al fuego.

Lúnemer, el Duende del Agua Interior

Regente de mayo a agosto.

Conecta con emociones profundas, vínculos, intuición, creatividad y sanaciones antiguas.

Su frase: “Lo que te mueve, te guía.”

Energía: sensibilidad elevada, sueños proféticos, reconciliaciones.

Signos favorecidos: Cáncer, Piscis, Virgo, Libra.

Ritual corto: colocar un vaso con agua al lado de la cama y pedir un sueño revelador.

Robgraviel, el Guardián del Roble Susurrante

Regente de septiembre a diciembre.

Anuncia prosperidad, estabilidad, caminos profesionales que se ordenan, y decisiones que “encierran destino”.

Su frase: “Las raíces sostienen lo que eliges.”

Energía: crecimiento económico, logros, claridad, comienzos fuertes.

Signos favorecidos: Tauro, Escorpio, Géminis, Acuario.

Amor 2026

Los duendes dicen: “El alma reconoce lo que no esperaba.”

Vuelven personas del pasado para cerrar o sanar ciclos.

Aparecen amores nuevos con energía de “propósito”.

Parejas estables refuerzan su unión.

Momento del año: julio y noviembre.

Economía 2026

“Quien siembra, fija su fortuna.”

Ingresos ordenados.

Nuevos proyectos con estabilidad.

Actividades espirituales y creativas crecen muchísimo.

Momento del año: octubre–diciembre.

Magia e intuición 2026 trae despertar de dones dormidos:

Aumenta la percepción.

Más señales en los sueños.

Mayor sensibilidad a presencias Duendiles y Naturaleza.

Predicción signo por signo de los Duendes 2026 "Año del Roble Susurrante"

- ARIES – Brastar del Umbral Ígneo

Mensaje: El 2026 te pide coraje y paso firme. Se abren caminos que antes temías tocar.

Don duendino: Impulso creador.

Advertencia: No apresures decisiones emocionales.

Mini-ritual: Escribir un deseo en papel rojo y soplarlo hacia una vela encendida.

- TAURO – Robgraviel, Guardián de la Raíz Dorada

Mensaje: Tus esfuerzos darán fruto. El año te estabiliza y te da logros firmes.

Don duendino: Prosperidad lenta pero segura.

Advertencia: No acumules cargas ajenas.

Mini-ritual: Tocar un árbol con ambas manos y pedir claridad para un proyecto.

- GÉMINIS – Lúmbaro del Eco Verde

Mensaje: 2026 trae comunicación brillante, viajes, acuerdos y nuevas alianzas.

Don duendino: Palabra mágica.

Advertencia: No dispersarte en mil proyectos.

Mini-ritual: Agitar un cascabel tres veces pidiendo foco y dirección.

- CÁNCER – Lúnemer del Agua Interior

Mensaje: Se abren emociones profundas, regresos, intuición amplificada.

Don duendino: Sueños reveladores.

Advertencia: No idealizar al pasado.

Mini-ritual: Dejar un vaso de agua en la mesa de luz pidiendo sanar lo viejo.

- LEO – Brastar del Fuego Altivo

Mensaje: Protagonismo, brillo y valentía. Proyectos grandes se concretan.

Don duendino: Liderazgo luminoso.

Advertencia: No competir con quien querés.

Mini-ritual: Encender una vela dorada y decir “Soy luz, soy guía”.

- VIRGO – Lúnemer de la Perla Silenciosa

Mensaje: Orden interno, sanaciones antiguas y decisiones que purifican tu vida.

Don duendino: Claridad emocional.

Advertencia: No exigirte perfección.

Mini-ritual: Guardar un pequeño cuarzo transparente en un bolsillo durante un día importante.

- LIBRA – Nélidreth del Aire Dulce

Mensaje: Armonía, acuerdos, romanticismo y expansión social.

Don duendino: Gracia y persuasión.

Advertencia: No postergar conversaciones claves.

Mini-ritual: Escribir en papel rosa: “Me abro al equilibrio”, y guardarlo en la billetera.

- ESCORPIO – Robgraviel del Susurro Profundo

Mensaje: Transformación poderosa, renacimientos económicos y decisiones destino.

Don duendino: Fuerza de raíz.

Advertencia: No reabrir heridas por ansiedad.

Mini-ritual: Enterrar simbólicamente un papel con aquello que querés soltar.

- SAGITARIO – Brastar de los Caminos Ardientes

Mensaje: Viajes, expansión, proyectos nuevos y fuego creativo.

Don duendino: Movimiento y alegría.

Advertencia: No prometer más de lo que puedas cumplir.

Mini-ritual: Encender una vela naranja y pedir guía antes de un viaje o decisión.

- CAPRICORNIO – Brastar del Martillo Estelar

Mensaje: Logros, ascensos, decisiones sólidas y reconocimiento.

Don duendino: Fortaleza y autoridad.

Advertencia: No cargar responsabilidades ajenas.

Mini-ritual: Colocar una moneda debajo de una piedra y pedir estabilidad económica.

- ACUARIO – Nylhún del Viento Eléctrico

Mensaje: Ideas revolucionarias, amistades nuevas, cambios repentinos pero positivos.

Don duendino: Inspiración futurista.

Advertencia: No escapar de tus sentimientos.

Mini-ritual: Agitar una ramita de eucalipto en el aire para “mover lo estancado”.

- PISCIS – Lúnemer del Mar de Cristal

Mensaje: Magia, sensibilidad, intuición despierta, grandes revelaciones.

Don duendino: Mirada profética.

Advertencia: No absorber emociones ajenas.

Mini-ritual: Lavar las manos con agua y sal para cortar cargas energéticas

Todos los años los Duendes hablan con sus predicciones y en este 2026 nos dicen que es un año de grandes definiciones colectivas y personales. Trae una fuerte energía de inicio y construcción. Con la unión de Saturno y Neptuno en Aries, se mezclan sueños y que acción tomamos con ellos, es tiempo ser valientes de animarte. en el calendario lunar chino 2026, el umbral del nuevo ciclo se cruza el 17 de febrero, cuando en la filosofía china y el horóscopo chino se recibe al caballo de fuego, una combinación de energía y movimiento que promete renovación, pero ojo esa renovación puede ser positiva o negativa, según la acción de cada humano. En china, el fuego es uno de los cinco elementos esenciales que describen los ciclos naturales de la energía.