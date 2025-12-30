Allanan la casa de Javier Faroni, empresario teatral ligado a la AFA

El procedimiento fue ordenado por el juez Luis Armella y se realizaba en una vivienda del barrio privado El Yacht, en Nordelta, mientras que también hay operativos simultáneos en la sede de la AFA situada sobre la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

El empresario fue interceptado por la Justicia cuando pretendía viajar a Uruguay desde Aeroparque. Si bien no quedó detenido, se le impuso una restricción para salir del país. En la estación aérea también se intentó secuestrarle el teléfono celular, pero el empresario vinculado a la AFA manifestó no tenerlo consigo y sólo se encontró un “chip”, que quedó en poder de la Justicia y se determinará si pertenece a su teléfono.

La causa se originó a partir de una investigación en Estados Unidos que analiza el manejo de fondos vinculados a la AFA. En ese contexto, Faroni aparece relacionado con la empresa TourProdEnter, que administró en el exterior alrededor de 260 millones de dólares pertenecientes a la entidad madre del fútbol argentino.

Según la pesquisa, al menos 42 millones de dólares habrían sido desviados hacia un entramado de empresas que, de acuerdo con la investigación, serían presuntamente ficticias.

TourProdEnter fue inscripta en la ciudad de Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni. La firma habría tenido a su cargo la administración de contratos internacionales vinculados a la Selección argentina, un aspecto central bajo análisis por parte de la Justicia estadounidense y argentina.

Este lunes la AFA emitió un comunicado en el que asegura: “Corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.

La empresa, por su parte, también habló al respecto, confirmó el vínculo con la AFA y señaló que “cumple con todos los requisitos y exigencias legales para llevar adelante su actividad”.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa y no se informaron imputaciones formales. Las medidas judiciales buscan reunir documentación y elementos probatorios que permitan avanzar en el esclarecimiento del presunto desvío de fondos.

Se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos días, tanto en el ámbito local como en el marco de la investigación que se desarrolla en Estados Unidos.