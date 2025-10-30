Espectáculos |

Escándalo en el programa de Yuyito González

Rosina Beltrán habría señalado a sus compañeros como responsables de sustraerle 250 dólares y lo generó un tenso momento en el estudio.

La exparticipante de "Gran Hermano 2023/24" y actual panelista de espectáculos Rosina Beltrán, habría protagonizado un tenso en "Empezar el día", el programa que conduce Amalia "Yuyito" González en Ciudad Magazine, luego de acusar a sus compañeros de haberle robado 250 dólares de su bolso.

Según relató Pepe Ochoa durante el chimento enigmático en el programa "LAM" de América TV, relatando el incómodo momento vivido en los estudios de canal Trece -donde sale la señal Magazine- “Lo primero que hizo fue entrar al control y decirles: "¡Son una gente de mierda! Me faltan 250 dólares, alguien de acá los tiene y me los tiene que devolver".

ROSINA

Esta situación no se habría detenido después del aire, ya que la uruguaya también acusó al equipo técnico de revisarle sus pertenencias “Si no son los del control, son ustedes” los acusó. Lo cierto es que según explicó el panelista de "LAM", el dinero no habría aparecido.

Captura de pantalla 2025-10-30 a las 11.43.21a.m.

Ochoa recordó una situación similar que le sucedió a la misma panelista con un teléfono celular de alta gama, y que también había acusado a sus colegas por el robo. Meses después, les habría pedido disculpas a todo el equipo, reconociendo que lo había perdido en uno de sus viajes en ferry de Buenos Aires a Uruguay.

Por esta razón, el panelista de "LAM" aseguró que la relación entre Rosina Beltrán y la producción de "Empezar el día" no sería la mejor.

