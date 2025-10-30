Manuel Adorni: "Vamos a trabajar con los gobernadores y el Congreso para alcanzar las reformas"

Adorni destacó el agradecimiento de Milei a los gobernadores presentes, a los cuales nombró uno por uno, y de resaltó que “este Gobierno va a trabajar con todos los Gobernadores y con el Congreso para alcanzar las reformas".

En el mismo tono hizo mención a la nueva postura dialoguista que tendrá el Gobierno Nacional para esta segunda parte de mandato.

Precisamente, entre los temas que se habrían debatido figuran el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria. Estos asuntos serán debatidos en el Congreso Nacional en las próximas semanas.

Embed

Los principales conceptos de Manuel Adorni

"El Presidente agradece a todos los Gobernadores que coinciden y entienden", sostuvo Adorni en el inicio de su intervención desde la Casa de Gobierno.

Mientras que también se refirió al triunfo electoral el oficialismo del último domingo. "En las últimas elecciones los argentinos ratificaron el camino de cambio y reforma", sostuvo.

“Este Gobierno va a trabajar con todos los Gobernadores y con el Congreso para alcanzar las reformas”, adelantó el vocero.

"El próximo Congreso será el más reformista de la historia", aventuró con respecto a la nueva confección de las cámaras a partir del 10 de diciembre. "El principal desafío del próximo Congreso serán las reformas "laboral, fiscal y penal", agregó Adorni.

“La reforma laboral es para crear empleo, la reforma fiscal es para dejar de asfixiar al sector privado con un estado sobredimensionado y la reforma penal es para que el que la hace, las paga”, sentenció.