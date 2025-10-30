Horror en Hurlingham: discutía con su amigo, sacó un arma y lo mató a tiros

El fallecido, identificado como Diego Eduardo Consencao, de 32 años, fue atacado por Sebastián Leandro Demichelis, de apenas 18 años. Esto ocurrió mientras todo era presenciado por el tercer joven, Ezequiel Isaías Morán, de 17.

El episodio tuvo lugar minutos después de las 13 de este miércoles, y quedó registrado en un video capturado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

En el video se observa que los tres hombres venían hablando normalmente, cuando Sebastián sacó el arma de su morral y le disparó a la víctima que estaba por llegar a su casa. Diego saltó de la bicicleta e intentó retener al agresor para que no le disparara nuevamente.

Sebastián volvió a gatillar, pero la bala no salió. En ese forcejeo, el joven de 18 años volvió a sacarle el seguro al arma y disparó otra vez. Ese segundo disparo obligó a la víctima a salir corriendo y ahí fue cuando volvió a dispararle a quemarropa.

El asesino se fugó en bicicleta y el cómplice se fue caminando. Mientras que la bicicleta de Diego quedó tirada en el medio de la calle.

Embed

La víctima ingresó a un hospital local, donde fue intervenido de urgencia y quedó en estado reservado durante unas horas. Finalmente, murió a causa de las graves heridas recibidas.

En el caso intervino la DDI de Morón, junto a la UFI del Joven N°2 del mismo partido. Ezequiel Isaías Morán, el joven que aparece como cómplice en la escena del crimen, fue detenido horas después del crimen, mientras que Sebastián Leandro Demichelis permanece prófugo de la Justicia.

Demichelis cuenta con antecedentes penales por robo calificado y comparendo compulsivo. Ambos involucrados en el hecho están imputados por el delito de abuso de arma y lesiones por homicidio.

image

El testimonio de una vecina

En diálogo con la señal TN, una vecina y testigo el episodio relató cómo fue el hecho y pidió justicia. “Yo escuché tiros y salí. Vi que en el pasillo había gente y que estaba Diego baleado, se estaba desangrando. Solo pido justicia, por él y por su familia”, dijo la mujer.

“En el video se ve que salta para escapar de los pibes”, remarcó la vecina. La víctima buscó resguardarse en una casa vecina y desde allí llamaron a la Policía y a la ambulancia.

“La ambulancia tardó demasiado, más de 20 minutos en venir. Llegaban muchos policías pero no venía la ambulancia”, contó la vecina.

“Esto me deja una tristeza enorme, porque lo conocía desde chico”, agregó la mujer notablemente conmocionada y concluyó: “Era mi vecino de toda la vida. Solo pido justicia, por Diego y la familia”.