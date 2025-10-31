Las tarifas de luz y gas aumentarán 3,8% desde noviembre

La dependencia a cargo de María Tettamanti dictó las normas que rigen los aumentos y de acuerdo a lo expuesto las facturas de gas tendrán un alza de 3,8%.

El cuadro tarifario de la energía se conocerá el lunes, pero será de similar escala.

La medida, definida por el ministro de Economía, Luis Caputo, implica salir de las subas mensuales que estaban por debajo del 2% y que se repitieron durante el último semestre. Además superan en promedio los ajustes salariales, ya que la mayoría de los convenios vienen con paritarias por debajo de la inflación.

A esto se suma el ajuste en los combustibles, dado que se dispuso un alza parcial del impuesto que tienen incluido. Resta determinar qué decisión tomarán las petroleras para definir el alza.

Cabe recordar que el gobierno les quitó la obligación de comunicar mes a mes los porcentajes de ajuste.

De esta manera se licúa su efecto en la composición de costos que los registran a lo largo del tiempo y no se incluyen previamente en presupuestos o precios finales.

Por otro lado, el Gobierno también ajustó los impuestos a los combustibles, y su impacto será de entre 1% y 1,5% en la nafta y el gasoil a partir del sábado1 de noviembre. Estos tributos siguen desactualizados en relación con la normativa y el Estado nacional pierde recaudación por el equivalente a unos 200 millones de dólares cada mes, que dejan de ir al mantenimiento de las rutas.

Asimismo, los servicios de agua y cloacas que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tendrán una suba de 1% el mes que viene, como sucede desde principios de 2025.