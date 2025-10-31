Milei convocó a Macri a Olivos: "Me invitó a comer milanesas"

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el encuentro tendrá lugar en la quinta de Olivos, y toma lugar el día después del primer contacto del libertario con los gobernadores en la Casa Rosada.

La primera aproximación con los mandatarios provinciales fue cerrada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hombre clave en el restablecimiento del vínculo con el titular del PRO, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Francos y Catalán son los dos funcionarios más apuntados de todo el equipo para dejar su cargo a partir del 10 de diciembre.

Sin embargo, se muestran activos, y el pasado martes, luego de reunirse con el armador del Interior, Eduardo “Lule” Menem, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oficializaron el llamado a los representantes de las provincias. Esta tarde, escoltarán al presidente junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el propio Mauricio Macri confirmó la reedición de los encuentros y anticipó algunos puntos del temario que estila ser abierto. “Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso”, contó el pasado miércoles, desde Chile, durante el discurso que brindó en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por la firma BICE Coarp.

Asimismo, marcó las claves del mensaje que repetirá el viernes ante el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: "Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. (Milei) tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado”.

“El día que ganó fue un discurso mucho mejor, pero hay que ver cuando pasemos a la implementación”, se preguntó, y añadió: “Me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente”.

El pasado lunes, luego de intercambiar elogios por redes sociales, Milei llamó a Macri y le agradeció por la reunión que mantuvieron en la previa a los comicios también en Olivos antes del cambio de candidato bonaerense. El contacto telefónico duró 10 minutos y estuvo teñido por felicitaciones y agradecimientos el día después de la elección legislativa.

Desde principios de agosto, Macri y Milei protagonizan una serie de guiños, algo espaciados, luego de que el fundador del PRO acordara con la menor de los Milei competir en alianza en la Ciudad de Buenos Aires.