Cáncer (Junio 22 - Julio 22): La suerte brilla con fuerza en la protección y contención de tus seres queridos. Tu apoyo incondicional y tu presencia afectuosa serán un bálsamo invaluable para los tuyos, llenándote de una inmensa paz interna. Números de la Suerte: 4, 13, 22

Leo (Julio 23 - Agosto 22): Tu vitalidad radiante y optimismo son tu gran amuleto hoy. Irradia esa energía positiva en todo lo que emprendas; tu entusiasmo resultará magnético para atraer el éxito y las circunstancias de abundancia. Números de la Suerte: 5, 14, 23

Virgo (Agosto 23 - Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta hoy en la eficiencia, esmero y productividad en tus tareas. No subestimes el poder de los pequeños logros acumulados; organizar tu jornada con minuciosidad te dará satisfacción. Números de la Suerte: 6, 15, 24

Libra (Septiembre 23 - Octubre 22): Hoy la suerte reside en la armonía, diplomacia y acuerdo en tus relaciones laborales. Fomentar el trabajo en equipo y el consenso con tus colegas facilitará el éxito rotundo de las metas compartidas. Números de la Suerte: 7, 16, 25

Escorpio (Octubre 23 - Noviembre 21): La suerte te impulsa hoy a sanar viejas heridas del corazón a través del perdón. Practicar el perdón profundo y soltar los resentimientos del pasado te otorgará una maravillosa ligereza interna para avanzar. Números de la Suerte: 8, 17, 26

Sagitario (Noviembre 22 - Diciembre 21): La fortuna te acompaña hoy en la búsqueda de nuevas oportunidades de expansión o viajes. Planificar una escapada a futuro o explorar terrenos intelectuales renovará tus ilusiones por completo en esta jornada. Números de la Suerte: 9, 18, 27

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral favorece hoy la planificación a largo plazo con paso firme y sólido. Construir tu porvenir con solidez, delinear metas realistas y estructurar tus pasos con disciplina te asegurará el éxito. Números de la Suerte: 1, 10, 19

Acuario (Enero 21 - Febrero 19): Día de conexiones sociales inesperadas y redes de apoyo valiosas. Un contacto imprevisto o participar de un ámbito colectivo te revelará información muy útil o te presentará a alguien clave para tus planes. Números de la Suerte: 2, 11, 20

Piscis (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte se esconde en la compasión, la empatía y la ayuda desinteresada. Ofrecer tu tiempo o un gesto amable a quien lo necesita sintonizará tu espíritu con una maravillosa corriente de abundancia interna. Números de la Suerte: 3, 12, 2