Números de la Suerte: 7, 16, 25

Sagitario (Noviembre 22 - Diciembre 21): La suerte te favorece en la enseñanza, la mentoría y el estudio de nuevos saberes. Expandir tu mente a través de la sabiduría y compartir lo que sabes con otros te conectará con una corriente muy próspera.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 20): La fortuna astral se presenta en el reconocimiento de tu autoridad y experiencia. Tu voz experta será escuchada con profundo respeto y tus opiniones serán sumamente valoradas en tus ámbitos de acción.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

Acuario (Enero 21 - Febrero 19): Día de ideas revolucionarias y conceptos vanguardistas. No temas ser diferente ni proponer alternativas poco convencionales; tu originalidad innata es hoy tu camino directo hacia la fortuna y el éxito.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

Piscis (Febrero 20 - Marzo 20): La suerte te guía hoy hacia una profunda conexión con tu espiritualidad y guía interior. Dedicar momentos a la introspección y la meditación fortalecerá tu fe interna, trayéndote una gran claridad mental.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

Aries (Marzo 21 - Abril 20): La suerte te invita hoy a actuar con decisión, firmeza y absoluto coraje. Deja de lado cualquier rastro de duda sobre tus capacidades y avanza con seguridad hacia tus metas. Tu determinación férrea será tu amuleto.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

Tauro (Abril 21 - Mayo 20): Hoy la fortuna se encuentra en el ahorro previsor y la inversión inteligente. Pensar estratégicamente en tu porvenir financiero y tomar decisiones medidas te dará una enorme solidez y tranquilidad de cara al futuro.

Números de la Suerte: 1, 10, 19

Géminis (Mayo 21 - Junio 21): Día sumamente propicio para la negociación, el diálogo elocuente y los acuerdos. Tu elocuencia innata estará en su punto más ágil, permitiéndote cerrar pactos favorables y resolver tensiones con sutileza verbal.

Números de la Suerte: 2, 11, 20

Cáncer (Junio 22 - Julio 22): La suerte se manifiesta en la seguridad, confort y paz de tu hogar. Dedica tiempo a afianzar el bienestar en tu refugio personal; un entorno confortable se traducirá de inmediato en un gran equilibrio interno.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

Leo (Julio 23 - Agosto 22): La fortuna te sonríe hoy en la autoexpresión auténtica de tu ser y talentos. Muestra al mundo tus pasiones sin ningún tipo de reservas; tu confianza natural atraerá admiración y excelentes oportunidades.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

Virgo (Agosto 23 - Septiembre 22): La suerte astral se enfoca hoy en la salud, el bienestar y tus hábitos diarios. Es un día ideal para cuidar de tu cuerpo, alimentarte de forma consciente y respetar tus tiempos de descanso con absoluto rigor.

Números de la Suerte: 5, 14, 23