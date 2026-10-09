Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: El día favorece viajes cortos, movimiento y cambios espontáneos. Una experiencia diferente puede inspirar una decisión futura. Número de la Suerte: 18
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Tu sensibilidad funciona como brújula. Si un lugar o persona te deja agotado, tomá distancia y recuperá tu centro. Número de la Suerte: 3
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una posibilidad aparece gracias a tu capacidad para conectar ideas. No descartes una ocurrencia sólo porque parezca demasiado original. Número de la Suerte: 29
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Revisar tus rutinas puede ayudarte a recuperar tiempo y energía. Eliminá lo que se convirtió en costumbre pero ya no sirve. Número de la Suerte: 10
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una cuestión de confianza necesita hechos y no palabras. Observá comportamientos antes de comprometerte más de la cuenta. Número de la Suerte: 27
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Una jornada amable para disfrutar y recuperar energía emocional. Las personas correctas harán que todo se sienta bastante más fácil. Número de la Suerte: 13
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Día ideal para ajustar planes y administrar mejor tus recursos. Una pequeña modificación puede mejorar mucho el resultado final. Número de la Suerte: 22
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: La seguridad vendrá de confiar en todo lo que ya construiste. No permitas que una duda momentánea te haga retroceder. Número de la Suerte: 6
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Una fuerte energía de renovación te impulsa a cortar con algo estancado. Hacelo con convicción, pero sin destruir puentes innecesariamente. Número de la Suerte: 31
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Tu capacidad para generar armonía será especialmente valiosa. Una conversación manejada con delicadeza puede evitar un conflicto mayor. Número de la Suerte: 16
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Estás entrando en una etapa de mayor confianza personal. Una decisión valiente puede darte más visibilidad de la que imaginabas. Número de la Suerte: 40
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: No todos necesitan conocer tus próximos movimientos. Reservarte cierta información será útil mientras terminás de ordenar tus ideas. Número de la Suerte: 25
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