Reservas de oro: el Banco Central cruzó a la AGN y negó pérdidas por US$1.000 millones

La autoridad monetaria rechazó el informe publicado por la Auditoría General de la Nación. Dijo que su posición en oro obtuvo un resultado positivo de US$2.505 millones durante el ejercicio del año pasado.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió este jueves al cruce de los datos publicados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y señaló que, “durante el ejercicio 2025, su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones". De esa manera, negó la versión sobre que la autoridad monetaria había perdido más de US$1.000 millones, debido a una especulación con el precio internacional del oro.
A través de un comunicado oficial, el BCRA explicó que el desempeño del último año “refleja el efecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera que la entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo”.
“Las operaciones financieras con oro registradas en 2025 forman parte de la política de cobertura que el BCRA implementa sobre el 100% de su posición en oro. Dicha estrategia tiene como objetivo proteger las reservas internacionales frente a las pérdidas que podría ocasionar una caída significativa en el precio de uno de sus principales activos”, aseguró el texto.
En ese sentido, el BCRA precisó que “como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo. En años en los que el oro muestra un desempeño favorable -tal como ocurrió en 2025-, los derivados financieros que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo”.
“Este comportamiento responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida. Por ello, la evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, afirmó.
El BCRA precisó que “las coberturas efectuadas en 2025 se inscriben en una práctica habitual que el BCRA lleva adelante desde 2007, es decir, hace casi 20 años". Y continuó: "De hecho, entre 2007 y 2011, los pagos realizados por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los pagos efectuados en 2025”.
En este contexto, durante el período 2007-2011, la institución bancaria planteó que “la Auditoría General de la Nación (AGN) no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada ni sobre los pagos asociados”. Y luego, aclaró: “Tampoco se registraron observaciones por parte de los auditores externos del BCRA respecto de estas prácticas. Esta circunstancia confirma que las operaciones de cobertura sobre la posición en oro se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables”.
“La AGN como organismo de control externo del sector público nacional y en línea con el resto de los auditores, aprobó los estados contables del BCRA para el período 2025 que tuvieron un resultado récord en la historia del BCRA y el incremento patrimonial más alto en los últimos 20 años”, subrayó.
Y concluyó: "Como queda en evidencia, la actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos. El desvío de las funciones de la AGN por motivos políticos socava la institucionalidad de la entidad".
Desde sus redes sociales, el Presidente respondió al informe de la AGN. "A la mentira se la combate con información", sostuvo el líder de La Libertad Avanza, en un posteo donde compartió el comunicado del Banco Central.
"Mientras ellos sigan diciendo sus mismas mentiras, nosotros vamos a seguir contestando con las mismas verdades. VLLC!", añadió Milei.
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