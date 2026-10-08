Reservas de oro: el Banco Central cruzó a la AGN y negó pérdidas por US$1.000 millones

“Este comportamiento responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida. Por ello, la evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, afirmó.

El BCRA precisó que “las coberturas efectuadas en 2025 se inscriben en una práctica habitual que el BCRA lleva adelante desde 2007, es decir, hace casi 20 años". Y continuó: "De hecho, entre 2007 y 2011, los pagos realizados por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los pagos efectuados en 2025”.

La entidad conducida por Santiago Bausili publicó el comunicado en respuesta al informe de la AGN.

En este contexto, durante el período 2007-2011, la institución bancaria planteó que “la Auditoría General de la Nación (AGN) no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada ni sobre los pagos asociados”. Y luego, aclaró: “Tampoco se registraron observaciones por parte de los auditores externos del BCRA respecto de estas prácticas. Esta circunstancia confirma que las operaciones de cobertura sobre la posición en oro se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables”.

“La AGN como organismo de control externo del sector público nacional y en línea con el resto de los auditores, aprobó los estados contables del BCRA para el período 2025 que tuvieron un resultado récord en la historia del BCRA y el incremento patrimonial más alto en los últimos 20 años”, subrayó.

Y concluyó: "Como queda en evidencia, la actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos. El desvío de las funciones de la AGN por motivos políticos socava la institucionalidad de la entidad".

Polémica por el oro del Banco Central: qué dijo Javier Milei

Desde sus redes sociales, el Presidente respondió al informe de la AGN. "A la mentira se la combate con información", sostuvo el líder de La Libertad Avanza, en un posteo donde compartió el comunicado del Banco Central.

"Mientras ellos sigan diciendo sus mismas mentiras, nosotros vamos a seguir contestando con las mismas verdades. VLLC!", añadió Milei.