Policiales |

Causa AFA: nuevos allanamientos en una estancia

El procedimiento se realizará en una finca ubicada en Villa Rosa, Pilar, atribuida a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó un nuevo allanamiento en una finca en Villa Rosa, Pilar. Esta estancia, que cuenta con 10 hectáreas, se la atribuyen a Claudio "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino.

Chiqui Tapia Pablo Toviggino AFA Guillermo Francos.jpg
Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente.

Según fuentes judiciales, ingresaron seis peritos a realizar el procedimiento, tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

El allanamiento consta de la filmación completa del lugar y la toma de fotos de todas las áreas del recinto. También se relevarán y tasarán los vehículos y objetos de valor que estén en la estancia. Además, el opertativo abarcará un complejo de cocheras donde estarían guardados 59 autos de alta gama a nombre de la empresa Real Central SRL.

El procedimiento permitirá determinar el valor real de la propiedad y si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Estas 10 hectáreas corresponden a una quinta de grandes dimensiones en donde se cree que "habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples".

