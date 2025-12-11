Economía |

La inflación fue del 2,5% en noviembre y acumula un 27,9% en lo que va del 2025

Así lo informó este jueves el Instituto nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La inflación de octubre fue del 2,3%.

Los precios al consumidor aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y acumularon un aumento de 27,9% en los últimos once meses, según lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La inflación de octubre había sido del 2,3%.

Con es habitual, el dato oficial fue comunicado por el organismo a través de sus redes sociales, que confirmó el aumento de precios en los últimos doce meses fue de 31,4%. En lo que resta y en 2026 habría presiones sobre el indicador por las subas de los precios regulados.

ADEMÁS: La inflación en CABA llegó al 2,4% en noviembre y llega al 28,3% en el año

Con diciembre, un período históricamente más inflacionario, ya en marcha, la atención del mercado se desplaza hacia cómo cerrará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el corto plazo.

image

Los distintos rubros

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3,0%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

ADEMÁS: El Gobierno volvió a colocar deuda en dólares, algo que no pasaba desde enero de 2018/ Por Candelaria de la Sota

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

image

A nivel nacional, la inflación había retomado la senda ascendente en septiembre (2,1% vs. 1,9% en agosto) y volvió a acelerarse en octubre hasta 2,3%. Para noviembre, Equilibra, EcoGo y Adcap Grupo Financiero estiman un registro en torno al 2,5%. De confirmarse, sería el dato más alto desde abril, cuando el IPC marcó 2,8%.

