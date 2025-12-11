Luis Caputo celebró la inflación acumulada de 2025: "El orden fiscal fue clave"

En tal sentido, Caputo, "el mejor ministro de Economía de la historia" según Javier Milei, remarcó que la variación acumulada hasta el undécimo mes del año del indicador del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arrojó 27,9%, el menor registro para este período del año desde 2017.

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, concluyó el titular del Palacio de Hacienda.

Por otro lado, según informó el Indec, los rubros que mostraron el mayor incremento en noviembre fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registraron una suba del 3,4%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con un avance del 3%. En el extremo opuesto, los aumentos más moderados se dieron en qquipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y en prendas de vestir y calzado (0,5%).

En el segmento de precios regulados, el incremento fue del 2,9%, por encima del promedio general. Esto se explica porque durante ese mes el Gobierno habilitó una actualización de tarifas de electricidad y gas, que rondó el 3,8%, además de un aumento cercano al 10% en los boletos de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Más allá de que el consumo habría bajado y los sueldos siguen perdiendo valor, como en los años anteriores, Caputo festejó la baja inflación. El Gobierno sabe que si bien los números inflacionarios son muy bajos, todavía le queda mucho por hacer para mejorar la economía del país y de todos los argentinos.