Consultá el horóscopo del sábado 20 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a tomar decisiones rápidas. No postergues lo importante. Números de la Suerte: 2, 11, 20

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en la gestión de tus bienes materiales. Protege lo que tienes. Números de la Suerte: 3, 12, 21

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día propicio para la escritura o el estudio. La comunicación es tu punto fuerte. Números de la Suerte: 4, 13, 22

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte se manifiesta en la conexión con tus raíces. Recuerda de dónde vienes. Números de la Suerte: 5, 14, 23

LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en el reconocimiento público. Tus talentos serán visibles. Números de la Suerte: 6, 15, 24

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se enfoca en la perfección de tus habilidades. Dedica tiempo a la práctica. Números de la Suerte: 7, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en el balance de tus finanzas compartidas. Claridad en los números. Números de la Suerte: 8, 17, 26

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna te anima a expresar tus emociones más profundas. La autenticidad trae suerte. Números de la Suerte: 9, 18, 27

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La suerte te favorece en la planificación de un viaje largo o una aventura emocionante. Números de la Suerte: 1, 10, 19

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral se presenta en la construcción de relaciones sólidas y de confianza. Números de la Suerte: 2, 11, 20

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de soluciones innovadoras. Piensa fuera de la caja para atraer la fortuna. Números de la Suerte: 3, 12, 21

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte te guía hacia la compasión y la ayuda a los más necesitados. Tu altruismo será recompensado. Números de la Suerte: 4, 13, 22