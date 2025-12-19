Los pumas comenzaron a comer pingüinos en la Patagonia: ¿qué les está pasando?

Los pumas del Parque Nacional Monte León, en la Patagonia (Argentina) modificaron su comportamiento tras un análisis que llevaron a cabo especialistas en ecología y biodiversidad: comenzaron a incluir pingüinos en su dieta. Ingresaron a una colonia donde había más de 40.000 parejas de pingüinos y empezaron a alimentarse de ellos.

Entre el 2019 y 2023 estos especialistas se encargaron de equiparar a 14 pumas con chips de rastreo y rodearon el perímetro de donde se encontraban los pingüinos con cámaras para captar el comportamiento de los felinos. Los que cazan estas aves ajustan sus movimientos según la temporada: permanecen cerca de la colonia durante la reproducción de los pingüinos y duplican sus desplazamientos cuando las aves migran al mar.

Se registraron 254 encuentros entre pumas que comen pingüinos, casi todos a menos de un kilómetro de la colonia, frente a solo cuatro encuentros entre los que no los consumen. La abundancia de presas parece reducir la competencia, permitiendo que estos felinos, normalmente solitarios, toleren la presencia de otros individuos.

"Estimamos que un puma adulto puede cazar hasta 14 pingüinos por semana", aseguró Emiliano Donadío. El biólogo, coautor del estudio junto al ecólogo de la Universidad de California Mitchell Serota, agregó: "Los pingüinos no solo representan una fuente nueva e inesperada de alimento para los pumas, sino que también afectan fuertemente el comportamiento social y el movimiento de estos grandes felinos".