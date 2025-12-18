Javier Milei volvió a hablar de Lali Espósito y la cantante respondió con una foto

“Esto también es una batalla cultural, porque en el fondo todos se empezaron a preguntar cómo se financiaba el arte”. Y continuó en este diálogo con el programa Carajo: “Entonces nos dimos cuenta de que, si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, vos sos un ‘munipa’ a gran escala”.

Además, el presidente apuntó contra quienes, según él, utilizan su posición artística para hacer política partidaria: “Pero además sos un elemento de propaganda si te dedicas a hacer abiertamente política. Entonces, ¿qué es lo valioso? Que la gente no solo había internalizado el ‘no hay plata’, sino que cuando los políticos dicen ‘vamos a gastar en esto’, la gente dice ‘¿ah, sí? ¿y cómo lo vamos a pagar?’”.

La respuesta no tardó en llegar de parte de la cantante: la intérprete subió un posteo de su último show en el Estadio Vélez Sarsfield con un copy que decía: “Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas…”.

image

El cruce entre Javier Milei y Lali Espósito surgió de manera inesperada. El conflicto comenzó tras el triunfo electoral del actual presidente, cuando la cantante manifestó su inquietud en redes sociales con una frase que rápidamente se volvió viral: “Qué peligroso, qué triste”.

A partir de ese momento, la artista expresó en diversas oportunidades su desacuerdo con varias medidas del Gobierno y se convirtió en blanco de críticas y ataques en redes sociales por parte de simpatizantes del mandatario. A su vez, los fanáticos de Lali se regocijan con los gestos y declaraciones de la famosa hacía el presidente.

Milei, en tanto, tomó su figura como ejemplo de su postura sobre el vínculo entre cultura, política y el uso de fondos públicos, al punto de referirse a ella en más de una ocasión con el apodo “Lali Depósito”.

En una entrevista brindada en junio de este año en La Revuelta, el programa nocturno de la televisión española conducido por David Broncano, Lali volvió a aludir al enfrentamiento con el jefe de Estado. “Supuestamente me peleé con el presidente del país, una tontería. En realidad, fue él quien inició el conflicto”, señaló la artista.