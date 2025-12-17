Consultá el horóscopo del jueves 18 de diciembre

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a emprender nuevos proyectos. La energía está de tu lado. Números de la Suerte: 9, 18, 27
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en los detalles de tus finanzas. Un pequeño ajuste puede ser muy beneficioso. Números de la Suerte: 1, 10, 19
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día propicio para el networking. Conecta con personas que te aporten ideas frescas. Números de la Suerte: 2, 11, 20
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte se manifiesta en la seguridad emocional. Cuida de ti mismo y de tu bienestar. Números de la Suerte: 3, 12, 21
LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en los eventos sociales. Tu presencia no pasará desapercibida. Números de la Suerte: 4, 13, 22
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La suerte astral se enfoca en la atención a la salud. Pequeños cambios en tu rutina traerán grandes beneficios. Números de la Suerte: 5, 14, 23
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la negociación. Encuentra el punto medio que beneficie a todos. Números de la Suerte: 6, 15, 24
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna te anima a superar viejos miedos. La valentía te abrirá puertas. Números de la Suerte: 7, 16, 25
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La suerte te favorece en la comunicación abierta y honesta. Expresa tus verdades. Números de la Suerte: 8, 17, 26
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral se presenta en el reconocimiento de tu esfuerzo. Tu trabajo será valorado. Números de la Suerte: 9, 18, 27
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de inspiración inesperada. Una idea brillante puede cambiar tu día. Números de la Suerte: 1, 10, 19
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte te guía hacia la empatía con los demás. Ofrecer ayuda te conectará con tu buena fortuna. Números de la Suerte: 2, 11, 20
comentar