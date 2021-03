ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Las cosas con la persona amada parecen están mejorando y todo lo que siempre has deseado para ambos se está haciendo realidad, será bueno entonces que pongas mucho de tu parte para que todos los planes que han venido haciendo durante el año se materialicen y logren juntos lo que se han propuesto. CIFRAS SOLARES: 38.633

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

No tienes que estar buscando el amor en este minuto si estás soltero, por lo que puedes darte este tiempo a solas para centrarte en otros aspectos de tu vida que pueden estar requiriendo atención, eso sí, no demores mucho en darle movimiento y una ocupación a Cupido, ya que podrías encontrar el amor donde menos te lo esperes. En cuanto al dinero, lo puedes multiplicar. Sólo tienes que mirar al Norte y a Huasanga. CIFRAS SOLARES: 33.634

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Las obligaciones que tienes en tu trabajo podrían dejarte un poco hastiado y con la idea de querer salir del lugar donde estás, pero no debes dejar que el cansancio domine tu vida, sino que tienes que encontrar buenas formas de poder contrarrestar cualquier agotamiento, ya sea físico o mental. CIFRAS SOLARES: 90.900

CANCER (Junio22-Julio22)

Un momento muy bueno para la familia podría terminar de una manera muy triste, ya que es probable que este mes llegue una mala noticia de parte de una persona muy querida, si algo puedes hacer entonces hazlo sin dudar, la salud no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a quienes más queremos. CIFRAS SOLARES: 56.876

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Es muy importante que seas capaz de hacer cosas que no has tenido la oportunidad de hacer hasta ahora, será muy bueno que comiences a dar pasos más seguros en el amor y en el trabajo, recuerda que tienes mucho que entregar, pero estas teniendo un poco de temor a dejarte llevar y a entregar todo lo que tienes, debes dejar estos miedo de lado. CIFRAS SOLARES: 43.879

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Nuevo comienzo y muerte de viejas actitudes que hacían del amor algo un tanto tortuoso serán la tónica de esta parte de la vida de Virgo durante este día, es importante entonces dejes de lado las sensaciones de temor que te han llevado a tener algunas malas experiencias en el amor antes, es muy probable que tengas una larga conversación con la persona amada. CIFRAS SOLARES: 09.904

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Es un buen momento para el trabajo, sobre todo para aquel que se hace con el corazón, tendrás una gran evaluación durante este día. Por lo dicho anteriormente es que debes estar con mucha más concentración en las tareas que tienes que realizar, solo así conseguirás sortear las dificultades que podrían presentarse, a CIFRAS SOLARES: 34.365

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Un chequeo médico te vendría bien para descartar cosas malas que podrían estar pasando en tu cuerpo y que pueden estar provocando algunos dolores durante el último tiempo, no te preocupes antes de tiempo, es probable que se trate de algo muy leve. Coronavirus no tienes, pero el colesterol después de los asados del domingo… No importa, todo tiene solución. CIFRAS SOLARES: 65.888

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Sagitario tiene grandes desafíos preparados para este mes y será algo muy bueno, ya que hace algún tiempo que está con las ganas de enfrentar retos que le sean difíciles de lograr. Todos sabemos que cuanto más difíciles salgan las cosas en el trabajo, más nos esforzamos y pese a sufrir sus efectos en nuestro cuerpo y mente. CIFRAS SOLARES: 41.117

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

El amor trae una cuota de misterio importante, ya que los solteros podrían estar tentados de conocer a alguien de una manera que ya no es tan inusual en nuestros tiempos, pero que tiene mucho misterio, ya que implica el conversar con alguien que nunca se ha visto en persona. CIFRAS SOLARES: 39.905

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Quienes se embarquen en esta empresa de conocer a alguien a través de una red social podrían tener bastante suerte este mes, porque las cosas se han dado para que conozcas a alguien de cualquier forma, sobre todo si las cosas se van dando de forma lenta. CIFRAS SOLARES: 55.505

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Es probable que las personas que tengan una relación ya formada experimenten un poco de tedio por la rutina que se ha generado entre ambos, es por esto que una salida fuera de la ciudad será el mejor remedio para curar cualquier problema entre ambos. CIFRAS SOLARES: 43.654