Consultá el horóscopo del sábado 28 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Energía alta, ideal para terminar pendientes. Cerrás cosas que venías arrastrando. Números: 2, 8, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás seguridad en lo concreto: cuentas claras, casa en orden, afectos confiables. Eso te centra. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mucho movimiento mental, pero hoy con chance de foco. Elegir un solo tema clave hace maravillas. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El mundo interno se siente intenso. Expresarte de algún modo (hablar, escribir, crear) alivia. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu rol frente a otros se consolida. Ser coherente entre lo que decís y hacés te da autoridad real. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Buen día para poner fin a rutinas que ya no sirven. Cambiar pequeñas cosas renueva todo el sistema. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Las relaciones que se sostienen hoy son las más auténticas. Todo lo forzado pierde fuerza. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís con claridad qué capítulo se está cerrando. Resistirte solo te retrasa. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de moverte hacia algo más libre. Dar un paso en esa dirección te hace sentir vivo. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Cierre de mes laboral/estructural se va preparando. Ajustar prioridades te ahorra cansancio. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión a futuro queda más definida. Sabés mejor qué no querés negociar. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día muy intuitivo, ideal para integrar lo vivido en el mes. Aceptar tus emociones te deja liviano. Números: 4, 13, 32.
comentar