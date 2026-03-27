Consultá el horóscopo del sábado 28 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mucho movimiento mental, pero hoy con chance de foco. Elegir un solo tema clave hace maravillas. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El mundo interno se siente intenso. Expresarte de algún modo (hablar, escribir, crear) alivia. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu rol frente a otros se consolida. Ser coherente entre lo que decís y hacés te da autoridad real. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Buen día para poner fin a rutinas que ya no sirven. Cambiar pequeñas cosas renueva todo el sistema. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Las relaciones que se sostienen hoy son las más auténticas. Todo lo forzado pierde fuerza. Números: 8, 14, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís con claridad qué capítulo se está cerrando. Resistirte solo te retrasa. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de moverte hacia algo más libre. Dar un paso en esa dirección te hace sentir vivo. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Cierre de mes laboral/estructural se va preparando. Ajustar prioridades te ahorra cansancio. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu visión a futuro queda más definida. Sabés mejor qué no querés negociar. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día muy intuitivo, ideal para integrar lo vivido en el mes. Aceptar tus emociones te deja liviano. Números: 4, 13, 32.