Consultá el horóscopo del viernes 1º de mayo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Tus ganas de avanzar chocan con la lentitud ajena. En vez de enojarte, usá ese tiempo para pulir tus planes. Números: 1, 6, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): El y las finanzas piden orden. Cuidar ambos frentes hoy te da seguridad real. Números: 2, 15, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente despierta, contactos activos. Un intercambio breve abre una oportunidad. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón se vuelve más selectivo. No todo el mundo merece el mismo nivel de entrega tuya. Números: 3, 16, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés una chance para mostrar liderazgo tranquilo. Guiar sin imponerte te deja en un lugar privilegiado. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para revisar detalles de papeles, proyectos y rutinas. Encontrás errores que otros no verían. Números: 5, 14, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos te muestran qué tipo de amor, amistad o sociedad querés. Tomar nota ya es un paso. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición intensa sobre una situación que venía rara. Confirmás lo que tu instinto venía marcando. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de proyectar cosas grandes. Elegir una y enfocarte evita dispersión. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajo constante, resultados medibles. Podés darte un pequeño reconocimiento por lo logrado. Números: 10, 20, 34.
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